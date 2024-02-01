Секрет своего долголетия раскрыла 100-летняя пенсионерка из Шымкента

Почетная жительница Шымкента Валентина Ивановна Розун отметила вековой юбилей. 100-летняя пенсионерка всю жизнь проработала педагогом. Она бодра, весела, сохранила и работоспособность и чувство юмора. Секрет своего долголетия пенсионерка раскрыла корреспонденту Zakon.kz.

Валентина Ивановна Розун на днях отметила свой юбилей. Жительнице Шымкента исполнилось 100 лет. Этот праздник Валентина Ивановна провела в кругу семьи, друзей, коллег и учеников. Пенсионерка около 50 лет проработала учителем английского и немецкого языков. Свое долголетие она связывает с верой в добро, взаимопомощью, активным образом жизни и тем, что ее окружают порядочные люди.

"Юбилей мы отмечали в ресторане. Были все, представители различных организаций, коллеги из школы, где я работала. Ко мне приехали и многие мои выпускники, некоторые даже из Германии. В основном, конечно, поздравить приехали шымкентские выпускники и из Алматы. Подарили огромное количество букетов. Так что собрались все вместе и хорошо провели время. Кто помнит, тот приехал", – рассказывает Валентина Розун.

Повседневную жизнь Валентина Ивановна проводит активно: читает много книг, онлайн обучает своих внуков иностранным языкам и умело обращается со смартфоном. Дома у пенсионерки есть собственная библиотека и небольшая рабочая зона.

"После того, как я окончила университет, меня направили работать в Шымкент, в школу им. Ленина, там я проработала 25 лет учителем немецкого языка. После эта школа стала учебным заведением с углубленным изучением английского языка. Потом я преподавала в школе №20, где тоже проработала больше 25 лет. На здоровье особо не жалуюсь, двигаюсь потихоньку. Свой день провожу достаточно увлеченно: читаю, пишу для себя заметки, занимаюсь онлайн с правнучкой, до этого внука обучала английскому языку", – говорит Валентина Розун.

Вековая пенсионерка увлеченно делится фактами из своей биографии. Говорит, что любила работать учителем и даже своего супруга встретила на работе.

"Я встретила свою любовь в Шымкенте. Он известный работник по народному образованию, был директором школы. Он много работал, почти до конца своей жизни. В одной из школ, где он работал, оставил после себя сад, памятник. Двое детей у нас с ним. Но дети выбрали другой путь: дочь стала музыкантом, сын на химфармзаводе работал, был ответственным работником. Зять у меня тоже известный музыкант – Борис Зуев", – поделилась Валентина Роуз.

Учителя, которым посчастливилось с ней работать, говорят о ней с теплотой, отзываются как о профессионале своего дела, справедливой, требовательной, талантливой. По их словам, доброта и внимание к ученикам, которые она излучала, стены учебного заведения помнят до сих пор.

"Валентина Ивановна знает все о своей профессии. Она оптимист, всегда всем помогала, руководила партийной организацией школы, была душой коллектива. Ее отличали феноменальная память, абсолютная языковая грамотность, так что с ней было всегда интересно. Она очень требовательный, но при этом крайне справедливый человек. Она всегда поддерживала тех, кто старательно работал, и всегда очень благосклонно относилась к таким своим ученикам", – поделилась коллега и учитель истории школы-гимназии №20 им.Титова Валентина Заплатина.

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