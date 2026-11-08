Домашний тиран погубил пожилую мать сожительницы – что известно о трагедии

В Казани 45-летний мужчина во время пьяной ссоры избил свою сожительницу и столкнул с лестницы ее 75-летнюю мать. Пожилая женщина получила смертельную травму, сообщает Zakon.kz.

По данным Следственного комитета России по Республике Татарстан, инцидент произошел 10 августа 2026 года в одном из домов на улице Айдарова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта он нанес побои 53-летней сожительнице, а затем избил ее 75-летнюю мать и столкнул женщину с лестницы. От полученной травмы пенсионерка скончалась.

В отношении 45-летнего казанца возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

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