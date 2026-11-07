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Мир

Семейный конфликт закончился жестоким убийством 86-летней пенсионерки

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 01:14 Фото: pxhere
В Кении жестокое убийство 86-летней бабушки в ее собственном доме переросло в громкое расследование, под подозрение в котором попали четыре члена ее семьи. Трагедия произошла в элитном районе Найроби после бытового конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание The Standard, жертвой нападения стала Дорита Ласиндер Мачария – мать известной в стране медиаперсоны Реджины Ре. Пенсионерка получила более 20 ранений острым предметом, включая глубокие порезы шеи и лица.

Эксперты патологоанатомического бюро установили, что причиной смерти стала критическая потеря крови.

"По версии следствия, перед гибелью у пожилой женщины возникла ссора с 86-летней внучкой Танди Малайкой Гитау, которую она застала в доме с парнем. Разгневанная хозяйка потребовала от гостей покинуть помещение и даже вызвала на помощь своего сына", – говорится в сообщении.

Однако спустя время внучка вернулась в дом и осталась с бабушкой наедине ровно на один час – именно эти 60 минут стали ключевыми для детективов.

Вскоре из дома раздались крики: внучка выбежала на улицу с заявлениями о том, что ее бабушка истекает кровью. Прибывшие на место полицейские обнаружили пенсионерку мертвой в луже крови, а дочь и сына погибшей – за попыткой отмыть место преступления до приезда экспертов.

Суд суд столицы Кении уже взял под арест на 10 суток четверых подозреваемых: дочь погибшей Реджину Ре, ее сына Джимми, внучку Танди и ее возлюбленного Эммануэля Муньеки.

Полицейские изучают записи с камер наблюдения, данные мобильных операторов и проверяют отпечатки пальцев, чтобы восстановить детальную картину ночной трагедии.

Ранее в Индии 45-летний бизнесмен до смерти забил 24-летнего сотрудника и парня своей старшей дочери после того, как застал их вместе в доме.

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Канат Болысбек
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