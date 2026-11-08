Бизнесмен потерял дочь в ДТП и объявил охоту на нарушителей ПДД

В Китае отец девятилетней девочки, погибшей под колесами грузовика, ежедневно дежурит на опасных перекрестках и фиксирует нарушения ПДД. Мужчина решил бороться с лихачами самостоятельно после трагедии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 8 ноября 2026 года South China Morning Post, трагедия произошла в августе этого года в провинции Цзянси на юго-востоке страны. Жена У Чжишэна ехала на электровелосипеде с двумя дочерьми через перекресток, когда в них врезался поворачивавший самосвал.

В результате наезда грузовика старшая девочка, Зицзин, скончалась на месте, а ее мать и младшая сестра получили травмы. Расследование показало, что машина была перегружена на 92% и имела неисправные тормоза. Водителя по фамилии Чжу признали виновным в ДТП.

Поскольку полиция не стала предъявлять обвинения транспортной компании и подрядчику, отец бросил бизнес и начал ежедневно дежурить на опасных перекрестках. На сегодняшний день он зафиксировал более 20 нарушений со стороны водителей большегрузов и передал кадры в дорожную полицию.

"Если бы водитель строго соблюдал правило полной остановки перед поворотом направо, мой ребенок был бы жив", – заявил убитый горем отец.

На судебном заседании 2 ноября обвиняемый, в свою очередь, не признал свою вину и попытался переложить ответственность на мать девочек. У Чжишэн намерен добиваться компенсации и подать гражданские иски к водителю, страховой компании, подрядчику и транспортному предприятию.

Между тем на западе Казахстана произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте.