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Право

Когда видеокамеры на автобусах и машинах скорой помощи начнут выявлять нарушителей ПДД

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:51 Фото: Zakon.kz
Видеосистем, автоматически фиксирующих нарушения ПДД, на дорогах РК станет больше. С 25 августа 2026 года к стационарным камерам прибавятся мобильные, которые новый закон разрешил устанавливать на машинах госорганов, скорой помощи, а также перевозчиков пассажиров и багажа, пишет Zakon.kz.

Поправка предусмотрена Законом РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

Хотя сама идея не новая. А главных моментов тут два. Во-первых, патрулирование – скрытное. Автонарушитель не ожидает, что его "снимают", скажем, с проезжающего мимо рейсового автобуса. И срывает с себя маску законопослушного водителя, которую надевает, когда видит полицейский патруль или висячие гроздья "сергеков" на окрестных столбах.

Во-вторых – мобильное, что, по замыслу, увеличивает обхват.

Причем идея не только обсуждалась ранее, но даже и "обкатывалась" в регионах в качестве пилотных проектов. Правда, только на машинах сотрудников полиции. Получилось урожайно. Как рассказывали участники эксперимента со скрытым мобильным видеоконтролем:

"В Атырау только одним патрулем за месяц выявлено 3,5 тыс. нарушений. Это в 5 раз больше, чем выявляет автопатруль с радарами, и в 15 раз – чем обычный патрульный экипаж".

Посему ноу-хау было решено включить в массив казахстанского законодательства, а именно вышеупомянутыми поправками пп. 6) статьи 10 Закона РК "О дорожном движении" получает новую редакцию (дополнение выделено):

"Уполномоченный орган организует и осуществляет государственный контроль за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в том числе с применением технических средств, обнаруживающих или фиксирующих нарушения законодательства РК о дорожном движении и об автомобильном транспорте, работающих в автоматическом режиме, устанавливаемых на автомобильных дорогах и транспортных средствах государственных органов, служб скорой медицинской помощи, перевозчиков, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа".

Другими словами, полиция будет устанавливать видеокамеры на автомобили госорганов, в том числе, полицейских патрулей, на машины скорой помощи, а также общественный транспорт, в том числе рейсовые автобусы междугороднего сообщения.

Последний момент особенно важен.

В Казахстане последовательно развивают сеть видеокамер, чтобы автоматически фиксировать правонарушения, тем самым оказывая и профилактический эффект на потенциальных нарушителей. Едва ли не в первую очередь – в сфере дорожного движения.

Как подсчитали инициаторы данной новеллы, в Казахстане свыше 24 тысяч стационарных автоматических систем фиксации нарушений ПДД, которые делают свою работу, с одной стороны, сдерживая водителей от нарушений в отсутствие инспекторов, а с другой – пополняя бюджет. Но то – в густонаселенных городах.

Тогда как в сельской местности, учитывая просторы страны (более 2,7 миллиона кв. км), для полноценного охвата понадобится нереальное число камер. А ведь есть еще вопрос их эффективности, поскольку в глубинке из-за невысокой плотности населения видеосистемы большую часть времени будут фиксировать безлюдные пейзажи, при этом исправно потреблять энергию.

Что имеет свои риски, о которых дают представление те камеры, которые все же установили на далеких загородных дорогах: нередко те не функционируют по тем или иным причинам, в конечном счете – экономическим... Так что здесь рейсовые автобусы и кареты скорой помощи – самое то.

Ожидается, что мобильный видеоконтроль позволит увеличить КПД от всей этой фиксирующей техники. При этом, разумеется, никуда не исчезнут и стационарные системы.

В итоге автоматики на дорогах станет больше. Но расчет наверняка не только на увеличение контроля, но и на сдерживающий фактор, который и должен создать вышеупомянутый профилактический эффект.

Снабжение соответствующих ТС системами фиксации будет идти постепенно, ведь сразу и всюду их установить накладно, да и вряд ли возможно. Но дисциплинировать водителей будет даже сама вероятность того, что на них с проезжающего мимо"гражданского" автомобиля смотрит объектив.

И вот этот "объективный фактор" начнет действовать моментально – т.е. со вступления новых правил в силу 25 августа 2026 года.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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