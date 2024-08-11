9-летняя девочка потерялась на территории зоны отдыха в Конаеве
Фото: pixabay
Девятилетняя девочка пропала на территории зоны отдыха в городе Конаев. Родители самостоятельно не смогли отыскать ребенка и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники МЧС нашли ребенка и передали родственникам.
"Девочка найдена и передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась", – рассказали в пресс-службе министерства.
Фото: МЧС РК
Ранее на Алаколе девятилетний ребенок едва не утонул, когда пытался вытащить из воды подростка. В итоге обоих детей спас отдыхающий рядом мужчина.
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