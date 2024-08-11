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9-летняя девочка потерялась на территории зоны отдыха в Конаеве

Конаев, потерялась девочка, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 16:43 Фото: pixabay
Девятилетняя девочка пропала на территории зоны отдыха в городе Конаев. Родители самостоятельно не смогли отыскать ребенка и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники МЧС нашли ребенка и передали родственникам.

"Девочка найдена и передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась", – рассказали в пресс-службе министерства.


девочка, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 16:43

Фото: МЧС РК


Ранее на Алаколе девятилетний ребенок едва не утонул, когда пытался вытащить из воды подростка. В итоге обоих детей спас отдыхающий рядом мужчина. 

Андрей Дюсупов
МЧС РК Конаев 2024 год Вода
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