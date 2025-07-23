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Происшествия

"Отцы и дети" по-актюбински: нарушения ПДД и пьяный дебош привели к задержанию

&quot;Отцы и дети&quot; по-актюбински: нарушения ПДД и пьяный дебош привели к задержанию, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 19:03 Фото: polisia.kz
В Актобе задержаны отец и сын за нарушения правил дорожного движения (ПДД) и неподчинение полиции. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 23 июля 2025 года около 01:30 на пр. Абулхаир хана нарядом патрульной полиции был остановлен автомобиль Nissan X-Trail, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился молодой человек 2003 г. р., не имеющий водительского удостоверения. Во время оформления материала на место прибыл его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, высказывал недовольство действиями полицейских, отказывался подчиняться их законным требованиям и препятствовал проведению процессуальных действий. Оба правонарушителя были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Отмечается, что автомобиль водворен на специализированную стоянку.

"Полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и напоминает о недопустимости неповиновения законным требованиям сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей", – заключили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

21 июля 2025 года стало известно, что ролик в соцсетях привлек внимание полиции Актюбинской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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