Уникальные рисунки каменного века обнаружили в пещере, которую годами посещали туристы

В Испании археологи обнаружили сотни доисторических гравюр возрастом около 26 тысяч лет в пещере, которую десятилетиями посещали туристы. Находка полностью изменила научные представления о регионе, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом была опубликована в журнале Nature. Сенсационное открытие было сделано в пещере Кова-де-ла-Фонт-Мажор.

Исследователи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES-CERCA) Жозеп Мария Верхес Бош и Мириам Салас-Альтэс изучили 280 палеолитических мотивов, включая 55 изображений животных.

"Пещера протяженностью более 3,5 километра уже около 70 лет открыта для публики, а в 1990-х годах в ней открылся музей. Из-за специфического освещения и обилия современного граффити древние рисунки оставались незамеченными в течение тысячелетий", – говорится в сообщении.

По словам Мириам Салас-Альтэс, чтобы разглядеть углубления на камне, нужно было направлять свет под определенным углом.

Среди находок – изображения лошадей, медведей, туров, а также около 20 рисунков с признаками ранней "анимации". Древние художники изображали животных с опущенными головами или дублировали их конечности в разных положениях, создавая иллюзию движения.

Возраст произведений искусства был подтвержден радиоуглеродным анализом и характерным стилем выполнения. До этого момента считалось, что северо-восточный регион Испании был беден на памятники палеолитического искусства из-за непригодности стен пещер.

Новое открытие доказывает, что в древности здесь кипела жизнь, а местная культура обладала уникальными художественными традициями, отличающимися от соседней франко-кантабрийской зоны.

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