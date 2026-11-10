Китай впервые крупным планом показал боевой беспилотник-невидимку

9 ноября 2026 года китайское государственное телевидение впервые показало крупным планом стелс-дрон GJ-11 – первый китайский беспилотный боевой самолет-невидимку, находящийся на вооружении ВВС, сообщает Zakon.kz.

GJ-11, получивший кодовое название "Сюаньлун", представляет собой разработанный в Китае беспилотный летательный аппарат, созданный по аэродинамической схеме "летающее крыло", не имеющий вертикального оперения. Его размах крыльев составляет около 14,4 метров, длина – 12,2 метра, высота – 2,7 метра.

Видеоролики показали на военном канале CCTV за два дня до 77-й годовщины создания Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 11 ноября. К ним прилагалось заявление: самолет GJ-11 завершил свою первую боевую стрельбу и поразил цель.

#PLAAF GJ-11 is featured in an Air Force promotional video. https://t.co/hPS8qG5jWv – Iron Lady (@nuwangzi) November 9, 2026

GJ-11 впервые публично продемонстрировали на параде в честь Национального дня в Пекине в октябре 2019 года, а в ноябре 2025 года ВВС НОАК опубликовали первые видеокадры, на которых он летит рядом с J-20 и J-16D. Новым является детализация и утверждение о том, что он уже поразил цель боевым оружием, пишет migflug.com.

Наиболее показательная деталь находится на нижней части фюзеляжа. Между основными шасси расположены два внутренних отсека для вооружения, каждый из которых закрывается собственными дверцами с зазубренными краями.

En vien d’avoir plus d’info sur le GJ-11 il dois permettre détruire la défense adverse est ouvrir la voix au chasseur Chinois il a une durée de 6h certain mission peuvent duré plus longtemps capable d’emporter dans ses baie interne des multitudes de configuration de munitions https://t.co/MqUdpx09GY – LUGUANG₂₆ (@9OEILS) November 9, 2026

Конструкция предполагает, что беспилотник может нести относительно крупные ракеты, не теряя при этом своей малозаметности.

Операторы управляют беспилотниками из специальных командных модулей, контролируя весь полет и отдавая команды для изменения положения аппарата в условиях быстро меняющейся обстановки. Подготовка к выполнению боевых задач, адаптированная к конкретным требованиям миссии, обычно продолжается более шести часов за одно занятие, а в некоторых случаях занимает несколько дней.

Китайский военный комментатор Сун Чжунпин заявил, что в самолете используются радиолокационно-поглощающие покрытия, а сопло получило специальную обработку для повышения малозаметности.

Ранее ученые из Китая смоделировали атаку беспилотника на один из крупных подвесных мостов страны, чтобы оценить уязвимость важных транспортных объектов перед современными тактиками ведения войны.