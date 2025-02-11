Как выглядит секретная "Подземная Великая Китайская стена", показали в КНР

На китайском телевидении показали кадры, сделанные внутри "Подземной Великой Китайской стены", сообщает Zakon.kz.

На видео запечатлены подземные бункеры, оборудование в которых охраняют местные военные.

"Подземная Великая Китайская стена" представляет собой сеть туннелей протяженностью 5 тыс. километров. Объект предназначен для защиты межконтинентальных баллистических ракет (МБР) от ядерных ударов. Он позволяет также осуществлять мобильное перемещение ракет и их подземное хранение, пишет "Южный федеральный".

По некоторым данным, строительство секретного военного объекта в Китае начали в 1950-х годах, а наибольшая скорость возведения "Подземной Великой Китайской стены" пришлась на 1990-е и 2000-е годы.

О том, что Китай имеет сеть туннелей для перевозки ракет, ученые из Джорджтаунского университета узнали более 10 лет назад. Они подсчитали, что в туннелях может поместиться 3 тыс. межконтинентальных баллистических ракет. По данным Википедии, термин "Подземная Великая китайская стена" впервые был применен американцами в экспертной среде и потом в СМИ.

Детали конструкции и точное расположение туннелей остаются засекреченными.

Ранее в Китае Центр специальных проектов при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности объявил набор сотрудников для формирования планетарной обороны.