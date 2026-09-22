Испытатели показали, как небольшой дрон может "стереть" китайский мегамост
Фото: wikipedia
Ученые из Китая смоделировали атаку беспилотника на один из крупных подвесных мостов страны, чтобы оценить уязвимость важных транспортных объектов перед современными тактиками ведения войны, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Naked Science, они выяснили, что точно нанесенный удар небольшого беспилотника способен вызвать его полное обрушение. Речь идет о дроне с боевой нагрузкой всего в 30 килограммов тротила.
По словам ученых, точечные удары по мостам, которые использовались в ходе конфликта России и Украины, показали, что характер боевых действий изменился: на смену массированному применению огневой мощи приходят высокоточные удары, превращающие прежде труднодоступные инженерные сооружения в потенциальные приоритетные цели.
"Эти события наглядно демонстрируют чрезвычайную уязвимость современных мостов перед нетрадиционными атаками с использованием взрывчатых веществ", – считают исследователи.
Ранее стало известно, что Китай возводит еще одну гигантскую ГЭС, которая изменит вращение Земли.
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