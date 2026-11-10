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Мир

Хищник растерзал восьмилетнего ребенка, пока его родители были на работе

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 23:21 Фото: magnific
В Индии восьмилетний мальчик погиб после нападения леопарда, когда его родители работали в поле. Это уже третий случай нападения хищника на детей за последние 45 дней в округе Джунагад штата Гуджарат, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет сайт телеканала ETV Bharat. ЧП произошло в округе Джунагадх во время празднования фестиваля Дивали. Хищник напал на ребенка по имени Чхоту Кайлаш вечером, нанеся ему смертельные ранения в область шеи.

"Родители мальчика, приехавшие на заработки из штата Мадхья-Прадеш, срочно доставили сына в медицинский центр, но врачи констатировали его смерть. В ту же ночь семья увезла тело ребенка на родину для проведения похорон", – говорится в сообщении.

Местный лесной департамент начал спецоперацию по поимке опасного хищника, установив в районе несколько специальных ловушек-клеток.

Добавим, что нападения диких животных на детей в округе участились: в конце сентября леопард убил дочь другого сельскохозяйственного рабочего, а спустя несколько дней еще одна девочка получила тяжелые травмы, но выжила после лечения. Это третий такой инцидент в регионе за последние 45 дней.

Ранее в Индии 60-летний пастух погиб в результате жестокого нападения крокодила. Пенсионер полчаса отчаянно боролся с хищником за свою жизнь.

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Канат Болысбек
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