Пожилой пастух полчаса отбивался от страшного хищника, пытаясь спастись

В Индии 60-летний пастух погиб в результате жестокого нападения крокодила. Пенсионер полчаса отчаянно боролся с хищником за свою жизнь, но спасти его не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание The Times of India, трагедия произошла в воскресенье днем возле деревни Карали неподалеку от города Дабхой. Пожилой мужчина по имени Сома Васава пас коз у реки Дхадхар.

Когда он подвел одно из животных к воде, из реки внезапно выскочил рептилия и схватила козу.

"Мужчина ринулся спасать животное, но разъяренный крокодил мгновенно переключился на него. Хищник вцепился пастуху в ногу и стал утягивать его на дно. Находясь в воде, пострадавший сумел мертвой хваткой вцепиться в кустарник на берегу и сопротивлялся в течение 30 минут", – говорится в сообщении.

Крики о помощи услышал местный житель. Вскоре на место сбежались сельчане, которые пытались вытащить мужчину, но крокодил не разжимал челюстей. Лишь после того, как один из жителей ударил рептилию бамбуковой палкой, та отпустила жертву и ушла под воду.

Пострадавшего с тяжелейшими ранениями ног экстренно доставили в больницу, однако спасти его медики не смогли. Причиной смерти стали полученные рваные раны и потеря крови, а точные детали установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре 30-летнему мужчине грозит суровое наказание за создание сгенерированного искусственным интеллектом изображения крокодила на местном водохранилище.