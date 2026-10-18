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Мир

Трехметровый хищник растерзал пенсионера во время рыбалки

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 13:02 Фото: pixabay
В США 71-летний мужчина погиб в результате нападения огромного трехметрового аллигатора во время рыбалки на берегу озера. Трагедия произошла в штате Флорида и стала уже вторым смертельным случаем атаки хищников в регионе с начала года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, погибшим оказался житель города Уинтер-Гарден Стивен Хэмилтон. Мужчина находился на берегу озера Апопка, когда около пяти часов вечера на него неожиданно напала рептилия длиной почти 3,6 метра (12 футов).

По словам начальника местной пожарной охраны Хосе Гаинсы, присутствие в воде других активных аллигаторов сильно осложнило спасательную операцию, поэтому тело погибшего удалось извлечь только спустя два часа.

Полиция и комиссия по охране дикой природы Флориды уже начали совместное расследование, а самого аллигатора поймали и усыпили. Капитан полиции Майкл Мейсон призвал жителей и туристов всегда сохранять бдительность.

"Всегда следите за тем, что происходит вокруг, и соблюдайте меры безопасности. Уважайте дикую природу и держитесь на расстоянии. Хищник может казаться безобидным или выглядеть, как красивая эмблема Флориды, но на самом деле он смертельно опасен", – подчеркнул Майкл Мейсон.

Это уже второе смертельное нападение аллигатора во Флориде за 2026 год: в июне четырехметровый хищник утащил 31-летнюю женщину прямо возле ее дома. После трагедии местный конгрессмен призвал пересмотреть защитный статус американского аллигатора, чтобы проще изымать опасных рептилий из водоемов у жилых зон.

Всего с 1948 года жертвами аллигаторов в штате стали 34 человека. Среди них – 61-летняя женщина, чью каноэ рептилия перевернула в 2025 году, и 85-летняя пенсионерка, которую хищник утащил прямо с ее двора во время прогулки с собакой.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии мужчина побил напавшего на него крокодила.

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Канат Болысбек
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