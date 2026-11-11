Мощный поток воздуха опрокинул самолет в аэропорту США

Небольшой самолет перевернулся в аэропорту Санта-Аны в штате Калифорния. В этот момент на борту находились пилот и курсант, сообщает Zakon.kz

По данным Los Angeles Times, инцидент произошел днем 7 ноября 2026 года. Внезапно самолет Cessna перевернулся и оказался на крыше.

Cessna – небольшой одномоторный самолет, который часто используют для обучения пилотов.

На борту находились только пилот-инструктор и курсант, никто из них не пострадал. Для того чтобы поставить его обратно на шасси, спасателям пришлось использовать подъемный кран.

A Cessna aircraft flipped over after being struck by a jet blast from a departing airline aircraft at John Wayne Airport on Saturday, according to a statement from Orange County Flight Center. A flight instructor and student were onboard at the time of the incident. No injuries were reported. — CBS News (@CBSNews) November 9, 2026

Причины происшествия пока устанавливаются. Представитель аэропорта первоначально сообщил, что самолет опрокинулся из-за сильного ветра. Однако переговоры диспетчеров указали на возможное воздействие реактивной струи Boeing 737 авиакомпании United Airlines.

В учебном центре Orange County Flight Center, которому принадлежит самолет, также заявили, что Cessna перевернуло воздушным потоком от пассажирского лайнера, который готовился к вылету. Сообщается, что самолет получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Самолет авиакомпании SCAT, летевший по маршруту Москва – Алматы, совершил экстренную посадку в Астане 8 ноября 2026 года.