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Мир

Мощный поток воздуха опрокинул самолет в аэропорту США

Самолет в небе, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 08:57 Фото: pexels
Небольшой самолет перевернулся в аэропорту Санта-Аны в штате Калифорния. В этот момент на борту находились пилот и курсант, сообщает Zakon.kz

По данным Los Angeles Times, инцидент произошел днем 7 ноября 2026 года. Внезапно самолет Cessna перевернулся и оказался на крыше.

Cessna – небольшой одномоторный самолет, который часто используют для обучения пилотов.

На борту находились только пилот-инструктор и курсант, никто из них не пострадал. Для того чтобы поставить его обратно на шасси, спасателям пришлось использовать подъемный кран.

Причины происшествия пока устанавливаются. Представитель аэропорта первоначально сообщил, что самолет опрокинулся из-за сильного ветра. Однако переговоры диспетчеров указали на возможное воздействие реактивной струи Boeing 737 авиакомпании United Airlines.

В учебном центре Orange County Flight Center, которому принадлежит самолет, также заявили, что Cessna перевернуло воздушным потоком от пассажирского лайнера, который готовился к вылету. Сообщается, что самолет получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.

Самолет авиакомпании SCAT, летевший по маршруту Москва – Алматы, совершил экстренную посадку в Астане 8 ноября 2026 года.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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