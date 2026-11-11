Протест вышел за пределы улиц: демонстранты ворвались в студию испанского телевидения
По информации портала 20 Minutos, инцидент произошел в среду утром во время подготовки к выпуску, который должен был начаться в 08:00.
Протестующие вышли перед камерами и развернули баннер с надписью "Жизнь не должна стоить нам жизни". Они мешали журналистам работать, поэтому трансляцию пришлось отложить.
Ведущая программы Хемма Ньерга позже опубликовала видеообращение, в котором осудила произошедшее. Она подчеркнула, что редакция подготовила специальный выпуск, посвященный освещению забастовки, и работала в составе сотрудников, обеспечивающих минимально необходимую работу телеканала.
По словам журналистки, действия демонстрантов нарушили не только право сотрудников выполнять свою работу, но и право зрителей получать информацию. В RTVE заявили, что после 09:00 протестующие покинули студию, после чего эфир удалось возобновить.
🔴 No podem emetre el programa perquè un grup de manifestants ha entrat al plató en el marc de la vaga general de l'#11N Els periodistes som considerats servei essencial, però avui no podem fer la nostra feina 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/Mfqjj25gAV— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 11, 2026
Ранее сообщалось, что студенты готовятся к масштабным протестам в Германии.