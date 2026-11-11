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Мир

Протест вышел за пределы улиц: демонстранты ворвались в студию испанского телевидения

Протест вышел за пределы улиц: демонстранты ворвались в студию испанского телевидения, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 22:16 Фото: magnific.com
В Каталонии около 40 человек в масках ворвались в телестудию испанского общественного телеканала RTVE, из-за чего не удалось вовремя начать эфир программы El Cafè d'Idees, сообщает Zakon.kz.

По информации портала 20 Minutos, инцидент произошел в среду утром во время подготовки к выпуску, который должен был начаться в 08:00.

Протестующие вышли перед камерами и развернули баннер с надписью "Жизнь не должна стоить нам жизни". Они мешали журналистам работать, поэтому трансляцию пришлось отложить.

Ведущая программы Хемма Ньерга позже опубликовала видеообращение, в котором осудила произошедшее. Она подчеркнула, что редакция подготовила специальный выпуск, посвященный освещению забастовки, и работала в составе сотрудников, обеспечивающих минимально необходимую работу телеканала.

По словам журналистки, действия демонстрантов нарушили не только право сотрудников выполнять свою работу, но и право зрителей получать информацию. В RTVE заявили, что после 09:00 протестующие покинули студию, после чего эфир удалось возобновить.

Ранее сообщалось, что студенты готовятся к масштабным протестам в Германии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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