Известный турецкий актер спас женщину от наезда автобуса – видео
Известный турецкий актер Мурат Йылдырым предотвратил возможную трагедию на улице Стамбула.
Как пишет турецкое издание TGRT Haber, артист заметил женщину, которой грозило столкновение с автомобилем, и успел оттащить ее в безопасное место.
Видео с его поступком появилось в социальных сетях.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, arabadan inerken yanından yürüyen bir kadını, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtardı. https://t.co/jUN0OtDyLx— Televizyon Dünyası (@TvDunyasii) November 13, 2026
На кадрах видно, как актер, держа в одной руке стакан с кофе, замечает опасность и быстро хватает незнакомку за руку, отводя ее подальше от проезжей части.
Благодаря своевременной реакции Йылдырыма удалось избежать возможного происшествия. Находившиеся рядом люди также обратили внимание на случившееся.
Видео быстро распространилось в социальных сетях. Пользователи высоко оценили поступок артиста, назвав его настоящим героем.
По информации турецких СМИ, инцидент, предположительно, произошел во время съемок сериала.
В данное время Мурат Йылдырым исполняет одну из главных ролей в турецком сериале «Розы и грехи» (Güller ve Günahlar). Также он известен зрителям по сериалам «Аси», «Любовь и наказание», "Рамо".
В сентябре стало известно, что известный турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч был найден мертвым в своей квартире в стамбульском районе Кагытхане. Ему был 51 год.