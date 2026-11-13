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Мир

Известный турецкий актер спас женщину от наезда автобуса – видео

Турецкий актер Мурат Йылдырым, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 22:23 Фото: instagram/mrtyldrmfn
Звезда турецких сериалов Мурат Йылдырым спас незнакомую женщину от столкновения с автобусом. Этот момент очевидцам удалось снять на видео, сообщает Zakon.kz.

Известный турецкий актер Мурат Йылдырым предотвратил возможную трагедию на улице Стамбула.

Как пишет турецкое издание TGRT Haber, артист заметил женщину, которой грозило столкновение с автомобилем, и успел оттащить ее в безопасное место.

Видео с его поступком появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как актер, держа в одной руке стакан с кофе, замечает опасность и быстро хватает незнакомку за руку, отводя ее подальше от проезжей части.

Благодаря своевременной реакции Йылдырыма удалось избежать возможного происшествия. Находившиеся рядом люди также обратили внимание на случившееся.

Видео быстро распространилось в социальных сетях. Пользователи высоко оценили поступок артиста, назвав его настоящим героем.

По информации турецких СМИ, инцидент, предположительно, произошел во время съемок сериала.

В данное время Мурат Йылдырым исполняет одну из главных ролей в турецком сериале «Розы и грехи» (Güller ve Günahlar). Также он известен зрителям по сериалам «Аси», «Любовь и наказание», "Рамо".

В сентябре стало известно, что известный турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч был найден мертвым в своей квартире в стамбульском районе Кагытхане. Ему был 51 год.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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