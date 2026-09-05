Известного турецкого актера нашли мертвым в квартире в Стамбуле
Как пишет издание Milliyet, актриса и девушка Кылыча Озлем Э. несколько дней не могла с ним связаться. Она пришла к нему домой, открыла дверь своим ключом и обнаружила актера без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть.
Сообщается, что Кылыч страдал лимфомой. Точная причина смерти пока официально не установлена. Полиция начала расследование, а тело актера после осмотра места происшествия направили в морг Института судебной медицины.
Серхет Кылыч родился в 1975 году в Анкаре. Он окончил театральное отделение Университета Билькент и работал в театре, кино и на телевидении. Актер также снимался в фильме Нури Бильге Джейлана "Зимняя спячка", получившем "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.
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