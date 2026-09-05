Известного турецкого актера нашли мертвым в квартире в Стамбуле

Известный турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч был найден мертвым в своей квартире в стамбульском районе Кагытхане. Ему был 51 год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Milliyet, актриса и девушка Кылыча Озлем Э. несколько дней не могла с ним связаться. Она пришла к нему домой, открыла дверь своим ключом и обнаружила актера без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть.

Сообщается, что Кылыч страдал лимфомой. Точная причина смерти пока официально не установлена. Полиция начала расследование, а тело актера после осмотра места происшествия направили в морг Института судебной медицины.

Серхет Кылыч родился в 1975 году в Анкаре. Он окончил театральное отделение Университета Билькент и работал в театре, кино и на телевидении. Актер также снимался в фильме Нури Бильге Джейлана "Зимняя спячка", получившем "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что умер бывший басист Queen Барри Митчелл.