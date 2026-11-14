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Мир

Деньги в лесах, складах и сейфах: подробности громкого расследования в Венгрии

Деньги в лесах, складах и сейфах: подробности громкого расследования в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 18:46 Фото: magnific.com
В Венгрии во время масштабных обысков обнаружили более 5 млрд форинтов, а также миллионы евро и долларов наличными, сообщает Zakon.kz.

Следственные действия проводились 12 и 13 ноября в рамках уголовного производства в отношении депутата парламента, бывшего министра национального развития Миклоша Сештака.

По информации Национального управления по возврату и защите имущества Венгрии, обыски прошли в Будапеште и нескольких регионах страны. Крупные суммы денег нашли в разных местах: закопанными в лесах, спрятанными в сельскохозяйственных и складских помещениях, жилых домах, а также в дорогостоящем сейфе, установленном в укромном месте.

Всего за два дня следователи обнаружили 5 млрд 71 млн 632 тыс. форинтов, 2 млн 658 тыс. 350 евро и 1 млн 257 тыс. 100 долларов США.

14 ноября все изъятые наличные сотрудники ведомства перечислили в Государственное казначейство Венгрии.

В операции участвовали сотрудники Национального бюро расследований, полиции, налоговой и таможенной служб, а также представители казначейства.

Ранее президент Казахстана поручил до 24 ноября представить меры по резкому снижению коррупции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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