Деньги в лесах, складах и сейфах: подробности громкого расследования в Венгрии

В Венгрии во время масштабных обысков обнаружили более 5 млрд форинтов, а также миллионы евро и долларов наличными, сообщает Zakon.kz.

Следственные действия проводились 12 и 13 ноября в рамках уголовного производства в отношении депутата парламента, бывшего министра национального развития Миклоша Сештака.

По информации Национального управления по возврату и защите имущества Венгрии, обыски прошли в Будапеште и нескольких регионах страны. Крупные суммы денег нашли в разных местах: закопанными в лесах, спрятанными в сельскохозяйственных и складских помещениях, жилых домах, а также в дорогостоящем сейфе, установленном в укромном месте.

Всего за два дня следователи обнаружили 5 млрд 71 млн 632 тыс. форинтов, 2 млн 658 тыс. 350 евро и 1 млн 257 тыс. 100 долларов США.

14 ноября все изъятые наличные сотрудники ведомства перечислили в Государственное казначейство Венгрии.

В операции участвовали сотрудники Национального бюро расследований, полиции, налоговой и таможенной служб, а также представители казначейства.

Ранее президент Казахстана поручил до 24 ноября представить меры по резкому снижению коррупции.