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Политика

Президент Казахстана поручил до 24 ноября представить меры по резкому снижению коррупции

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:11 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе оперативного совещания Совета Безопасности поручил правительству и контролирующим органам представить конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что высокая должность обязывает проявлять всегда и везде высокую ответственность.

"Никто, независимо от занимаемой должности, заслуг или связей, включая родственные связи, не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция. В последнее время мы пересмотрели некоторые соглашения и контракты, которые, на мой взгляд, были подписаны ошибочно. В то же время власть не собирается вводить какие-либо ограничения для бизнесменов. Напротив, мы помогаем и будем помогать, всячески содействовать им".Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что поручил с 1 января 2027 года объявить еще один трехлетний мораторий на проверки работы малого бизнеса.

"В этом заключается суть правовой стратегии "Закон и Порядок": поддерживать всех людей, а также предприятия, которые нуждаются в этом, и действовать в соответствии с принципом справедливости, в точном соответствии с законом". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев подчеркнул, что работа аппарата ФНБ "Самрук-Қазына" и государственных компаний, в том числе "Қазақстан темір жолы", не остановлена, она остается бесперебойной.

"Все учреждения, принадлежащие государственным компаниям, продолжают работать в прежнем режиме. Произошедший серьезный инцидент – это не повод для сбоев в работе фонда и госкомпаний. Более того, уверен, что борьба с коррупцией, напротив, должна повысить доверие инвесторов и кредиторов к данному институту, а его работа станет более эффективной, прозрачной и продуктивной".Касым-Жомарт Токаев

Также он напомнил, что Генеральная прокуратура обеспечила возврат незаконно приобретенных активов на сумму более 1,3 трлн тенге.

"Они пошли на финансирование строительства 466 социальных и инфраструктурных объектов. На сегодняшний день завершено строительство 383 объектов, включая медицинские учреждения, системы водоснабжения, школы, спортивные комплексы. Эта работа продолжается, и, по всей видимости, есть основания для того, чтобы посмотреть, насколько качественно построены объекты. У нас часто страдает качество тех или иных объектов, включая, прежде всего, дороги".Касым-Жомарт Токаев

Однако, как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях.

"В связи с этим правительство и контролирующие органы должны представить мне 24 ноября этого года конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, качественному улучшению компаний квазигосударственного сектора и сотрудников его аппаратов".Касым-Жомарт Токаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:11
Токаев выступил с заявлением в связи с задержанием руководителей АО "Самрук-Қазына" и КТЖ

Утром 12 ноября 2026 года стало известно о задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева. В Комитете национальной безопасности уточнили, что их подозревают в совершении коррупционного преступления.

Позже в АО "Самрук-Қазына" подчеркнули, что холдинг и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме.

После громкого задержания в Акорде анонсировали оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам развития транспортно-логистической сферы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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