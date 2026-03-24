Матч сборных Казахстана и Венгрии по футболу перенесли

Июньский товарищеский матч между сборными Казахстана и Венгрии перенесли из Казахстана в Венгрию, сообщает Zakon.kz.

По согласованию Казахстанской федерации футбола и Венгерской футбольной федерации встреча пройдет 9 июня в Дебрецене на стадионе "Надьердеи", а не в Туркестане, как планировалось ранее, пишет Sportarena.

Таким образом, в июньскую международную паузу сборная Казахстана проведет два выездных матча: 6 июня команда сыграет в Ереване против Армении, а 9 июня – в Дебрецене против Венгрии.

После трех туров Казахстанской премьер-лиги сезона-2026 клуб "Астана" стал лидером в рейтинге футбольных команд.

