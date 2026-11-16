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Мир

Павел Дуров из бани похвастался фигурой и новыми проектами

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:50 Фото: Instagram/durov
Российский предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фото топлес и сопроводил его ироничным сообщением про похудение, строгую диету и запуски в экосистеме TON, сообщает Zakon.kz.

Селфи из "предбанника" 42-летний миллиардер опубликовал в своем Telegram-канале 16 ноября 2026 года.

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 09:50

Фото: Telegram/Павел Дуров

"Сегодня в бане заметил: я худею. Несмотря на строгую диету, состоящую из пасты с лобстером и пельменей с крабом. Только одно объяснение: криптозима. Поэтому мы оставались в парной до тех пор, пока не были запланированы запуски в ноябре на платформе TON. Мы не можем позволить себе потерять еще больше ценных жировых отложений", – подписал он пост.

The Open Network (TON) – децентрализованная блокчейн-сеть, а также платформа, обеспечивающая создание защищенных приложений с встроенными инструментами анонимности, такими как прокси-сервер и анонимайзер. Проект первоначально разрабатывался под названием Telegram Open Network для поддержки криптовалюты Gram.

Какие именно проекты запланировал Дуров, пока не сообщается.

Летом 2026 года стало известно, что Павел Дуров направит призы на сумму более 106 500 долларов США (49 778 781 тенге) медалистам Международной олимпиады по искусственному интеллекту, прошедшей в Астане. В числе получателей презента числился и казахстанский школьник.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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