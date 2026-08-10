Павел Дуров передаст эксклюзивный подарок казахстанскому школьнику

Основатель мессенджера Telegram, предприниматель-миллиардер Павел Дуров направит призы на сумму более 106 500 долларов США (49 778 781 тенге) медалистам Международной олимпиады по искусственному интеллекту, прошедшей в Астане, сообщает Zakon.kz.

3 августа в столице состоялась официальная церемония открытия третьей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI 2026). В ней приняли участие 500 участников, наставников и членов жюри из 106 стран. На протяжении недели школьники решали практические задачи по машинному обучению, компьютерному зрению, обработке естественного языка и другим направлениям искусственного интеллекта, а также участвовали в образовательной, научной и культурной программах.

Павел Дуров заявил, что в знак поддержки соревнующихся вручит 240 эксклюзивных наград (количество медалистов) Intelligence Cups победителям. Кубки лимитированные и являются не просто памятными призами – в случае их обратного выкупа или продажи стоимость будет начинаться от 300 долларов США, в зависимости от занятого на олимпиаде призового места.

Фото: Telegram/Павел Дуров

"Мы гарантируем минимальные цены выкупа (например, 1 000 долларов США за золотую награду), но ограниченное количество наград может сделать их гораздо более ценными на вторичном рынке", – указал Дуров в Telegram.

9 августа основатель популярного мессенджера рассказал о дальнейшей судьбе обещанных призов.

"Мы связываемся с организаторами, чтобы в следующем месяце безопасно передать победителям призы от Telegram (более 106 500 долларов США)", – написал он.

Дуров отметил, что российская команда заняла первое место в командном зачете, а Артем Горохов из его родного города (Дуров родился в Санкт-Петербурге – Прим. ред.) победил в индивидуальном соревновании.

Достанется приз от миллиардера и казахстанцу.

"Я также рад за страну-хозяйку, Казахстан, чьего представителя, Даужана Бекетова, отметили вторым результатом в индивидуальном зачете. Поздравляем всех победителей!" – написал Дуров.

По итогам индивидуального тура абсолютными победителями III Международной олимпиады по искусственному интеллекту стали:

1 место – Артем Горохов (Россия);

2 место – Даужан Бекетов (Казахстан, учащийся лицея №165 города Алматы);

3 место – Шао Цзыси (Китай).

По результатам Team Challenge были награждены специальными номинациями:

Best Demonstration Award – за лучшее выступление в соревновании роботов награждена сборная Новой Зеландии;

Creative Robot Design Award – за самый креативный дизайн робота награждена сборная Гонконга;

AI-Native Robotics Award – за лучшее применение AI-native подходов в робототехнике награждена сборная Бразилии.

На торжественной церемонии открытия III Международной олимпиады по искусственному интеллекту выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.