Жительница Германии погибла после нападения акулы возле Канарских островов

Гражданка Германии погибла после нападения акулы в Атлантическом океане недалеко от Канарских островов, у северо-западного побережья Африки, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в результате нападения, произошедшего 16 сентября, 31-летняя гражданка Германии потеряла ногу.

Акула напала на потерпевшую в 514 км к юго-юго-западу от Гран-Канарии и в 180 км к западу от города Дахла в Западной Сахаре.

По данным местных СМИ, в момент нападения женщина плыла рядом с катамараном.

После атаки акулы ее перевезли на вертолете в больницу на острове Гран-Канария, где она скончалась. Причиной гибели стал сердечный приступ после потери ноги.

По данным Международного досье нападений акул Флоридского музея естественной истории, нападения акул вблизи Канарских островов случаются редко: зафиксировано всего шесть подтвержденных случаев.

Канарские острова давно стали популярным местом отдыха благодаря своему умеренному климату.

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