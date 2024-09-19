Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жительница Германии погибла после нападения акулы возле Канарских островов

Акула напала на туриста, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 04:16 Фото: pixabay
Гражданка Германии погибла после нападения акулы в Атлантическом океане недалеко от Канарских островов, у северо-западного побережья Африки, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в результате нападения, произошедшего 16 сентября, 31-летняя гражданка Германии потеряла ногу.

Акула напала на потерпевшую в 514 км к юго-юго-западу от Гран-Канарии и в 180 км к западу от города Дахла в Западной Сахаре.

По данным местных СМИ, в момент нападения женщина плыла рядом с катамараном.

После атаки акулы ее перевезли на вертолете в больницу на острове Гран-Канария, где она скончалась. Причиной гибели стал сердечный приступ после потери ноги.

По данным Международного досье нападений акул Флоридского музея естественной истории, нападения акул вблизи Канарских островов случаются редко: зафиксировано всего шесть подтвержденных случаев.

Канарские острова давно стали популярным местом отдыха благодаря своему умеренному климату.

Ранее ученые раскрыли, почему гренландские акулы живут 500 лет.

Читайте также

Агента ЦРУ осудили за изнасилования
Агента ЦРУ осудили за изнасилования женщин по всему миру
Аксинья Титова
Германия 2024 год Акулы Смертность Острова
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
дети Пугачёвой и Галкина
Максим Галкин показал повзрослевших детей в день их рождения
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: