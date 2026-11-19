В Мексике небольшой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на оживленной автомагистрали, после чего загорелся. Несмотря на сильный пожар, все шесть человек, находившихся на борту, смогли спастись, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, в городе Аподака, недалеко от международного аэропорта Монтеррея, по предварительным данным, воздушное судно Piper Malibu 46 потеряло мощность, выкатилось за пределы полосы и, задев ограждение, оказалось у трассы Монтеррей – Нуэво-Ларедо.

Вскоре самолет охватило пламя, над местом происшествия поднялись клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные и экстренные службы. Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видны горящий самолет и автомобили, продолжающие движение по трассе.

На борту находились четыре пассажира в возрасте от 30 до 60 лет и два члена экипажа – 41-летний Дэвид Корона Кабреро и 25-летний Алан Адриан Куэвас Лоо. Все шестеро получили незначительные травмы. Госпитализация никому не потребовалась.

После происшествия взлетно-посадочную полосу временно закрыли. Начато расследование причин потери мощности двигателя и аварии.

Самолет принадлежал компании Casago и направлялся в Атисапан, расположенный неподалеку от Мехико.

🇲🇽 A small plane carrying six people crashed and burst into flames shortly after takeoff in Apodaca, Mexico, on Nov 18. The aircraft lost power, smashed through the airport's perimeter fence and ended up beside a highway. All six on board escaped with minor injuries. https://t.co/v6KSkDASb7 — World Wide Leak (@leaklive1) November 19, 2026

Ранее сообщалось, что самолет разбился в Германии и упал на оживленную трассу.