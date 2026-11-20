Фанаты популярной серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA) 19 ноября 2026 года дождались выхода шестой части – спустя 13 лет после релиза предыдущей игры, сообщает Zakon.kz.

И сразу же, судя по оценкам аналитиков, видеоигры перехватили корону у Голливуда.

Так, по информации The Hollywood Reporter в Instagram, GTA VI обошла по выручке фильм Кристофера Нолана "Одиссея", заработав 1,84 млрд долларов против 1,8 млрд долларов кассовых сборов картины.

При том, что указанная выручка сформирована преимущественно за счет предзаказов (около 19-20 млн копий) и еще не учитывает полные продажи за день официального релиза 19 ноября.

По данным издания Absatz.media, около 75% всех покупок пришлось на владельцев PlayStation 5, а оставшиеся 25% обеспечили пользователи Xbox Series X|S.

К примеру, шоумен Гарик Харламов уже похвастался запуском GTA VI на гигантском экране.

Серия GTA выходит с 1997 года.

GTA (1997) – первая игра серии.

GTA III (2001) – первая трехмерная часть.

GTA: Vice City (2002) – действие разворачивается в городе, вдохновленном Майами 1980-х годов.

GTA: San Andreas (2004) – одна из самых популярных частей с большим открытым миром.

GTA V (2013) – игра с тремя главными героями и многопользовательским режимом GTA Online.

GTA VI (2026) – шестая основная часть серии с главными героями Люсией и Джейсоном.

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