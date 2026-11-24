В Швеции глава администрации муниципалитета Йокмокк Ларс Эрикссон подвергся критике после журналистского расследования о его участии в производстве порнографии, сообщает Zakon.kz.

По данным SVT, Ларс Эрикссон с 2018 года снимался в порнофильмах и участвовал в их производстве под псевдонимом Ханс. Шокирующим стало то, что две картины вышли в 2025 и 2026 годах, когда он уже занимал должность главы муниципальной администрации. В последнем фильме чиновник также появился в кадре.

После публикации расследования муниципальные власти решили прекратить с ним трудовые отношения. Глава муниципалитета Роланд Боман объяснил это соображениями безопасности. По его словам, руководитель такого уровня не должен быть уязвим для возможного шантажа.

Сам Эрикссон заявил, что его последняя работа была в 2022 году, еще до назначения в муниципалитете. Он также утверждал, что не влиял на даты выхода фильмов и не управлял аккаунтом, через который их рекламировали.

Примечательно, что чиновнику выплатят компенсацию в связи с прекращением трудовых отношений, поскольку срок его контракта истекал в феврале 2028 года. Компенсация составит семь месячных зарплат – 594 104 шведские кроны (26,3 млн тенге).

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