В Великобритании 40-летнего мужчину признали виновным в подделке документов, с помощью которых он почти 12 лет незаконно получал льготы на оплату муниципального налога, сообщает Zakon.kz.

По данным Infobae, Вишал Кумар Ганди из города Хейз на западе Лондона с мая 2013 года по март 2025 года предоставлял поддельные справки о том, что он и его соседи по жилью являются студентами.

В Великобритании учащиеся очной формы обучения могут получить полное или частичное освобождение от муниципального налога.

Обман раскрыли недавно, во время проверки, которую власти проводили для выявления случаев незаконного получения студенческих льгот. Специалисты быстро обнаружили несоответствие в документах, представленных мужчиной. В результате этой схемы он сэкономил на налогах 15 тысяч фунтов стерлингов (8,9 млн тенге).

Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы, также он должен отработать 140 часов на общественных работах без оплаты. Кроме того, ему предстоит выплатить судебные расходы муниципалитета в размере 8,9 тысяч фунтов стерлингов (5,2 млн тенге).

А в Китае женщина 19 лет выдавала себя за мужчину и выманивала деньги у возлюбленной.