В Китае женщину приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы за то, что она выдавала себя за мужчину и заполучила у другой женщины крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KPS-TV, в 2006 году жительница Китая по фамилии Лю познакомилась с Чжао. Последняя представилась мужчиной, использовала вымышленное имя и скрывала свой настоящий пол. Пара встречалась много лет и даже обсуждала возможность брака. С 2019 по 2025 год Чжао регулярно просила у возлюбленной деньги, ссылаясь на болезнь отца, финансовые трудности и необходимость обратиться к специалисту.

Всего она получила более 460 тысяч юаней (30,9 млн тенге). Часть средств предприимчивая китаянка потратила на азартные игры и аренду жилья.

В июне 2025 года Лю обратилась в полицию, заподозрив неладное. Там она узнала, что человек, которого почти 19 лет считала своим парнем, на самом деле женщина. Чжао обещала вернуть деньги, но не выполнила соглашение. В январе 2026 года ее задержали, а недавно суд признал женщиной виновной в мошенничестве.

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