Археологи нашли редчайшие монеты возрастом около 2200 лет и следы исчезнувшей эпохи
Как передает Live Science, раскопки проводились с 2023 по 2025 год. Специалисты сначала нашли несколько отдельных монет на месте бывших сельхозугодий, а затем обследовали участок металлоискателями и на глубине около 40 сантиметров наткнулись на небольшой керамический сосуд.
Внутри находилось более 200 серебряных монет общим весом около двух килограммов. Только по цене лома драгоценного металла клад оценивается более чем в две тысячи долларов (свыше 1 млн тенге), однако из-за редкости и исторической значимости он фактически бесценен.
"Это редкость для Европы", – заявила на пресс-конференции археолог Национального института археологии Венгрии Эстер Крайтер, уточнив, что последний похожий клад в стране находили еще в конце 1960-х годов.
Монеты датируются концом II – началом I века до нашей эры и относятся к типу "Велем", названному в честь кельтского укрепленного поселения неподалеку.
Кельты чеканили их по образцу древнегреческих тетрадрахм: на одной стороне изображена стилизованная голова, вероятно бога Аполлона, а на другой – всадник в шлеме на коне.
По словам почетного куратора и почетного профессора греческой и римской нумизматики Оксфордского университета Кристофера Хоуджего, такие деньги редко тратили в быту – их хранили как капитал или закапывали в качестве ритуальных подношений.
Кроме монет, ученые нашли на этом участке следы жизни длиной более семи тысяч лет: каменное долото для обработки дерева, стеклянную бусину VII–VI веков до нашей эры и руины римской виллы с системой подогрева полов и кирпичом, на котором отпечаталась собачья лапа. Все артефакты планируют передать в музейную экспозицию.
А в Великобритании студенты-первокурсники в первый же день своих дебютных археологических раскопок нашли клад древнеримских артефактов. Среди находок оказалось золотое украшение.