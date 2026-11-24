В Венгрии археологи обнаружили крупный клад серебряных кельтских монет возрастом около 2200 лет. Сокровище нашли во время работ перед строительством электрической подстанции на западе страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Live Science, раскопки проводились с 2023 по 2025 год. Специалисты сначала нашли несколько отдельных монет на месте бывших сельхозугодий, а затем обследовали участок металлоискателями и на глубине около 40 сантиметров наткнулись на небольшой керамический сосуд.

Внутри находилось более 200 серебряных монет общим весом около двух килограммов. Только по цене лома драгоценного металла клад оценивается более чем в две тысячи долларов (свыше 1 млн тенге), однако из-за редкости и исторической значимости он фактически бесценен.

"Это редкость для Европы", – заявила на пресс-конференции археолог Национального института археологии Венгрии Эстер Крайтер, уточнив, что последний похожий клад в стране находили еще в конце 1960-х годов.

Монеты датируются концом II – началом I века до нашей эры и относятся к типу "Велем", названному в честь кельтского укрепленного поселения неподалеку.

Кельты чеканили их по образцу древнегреческих тетрадрахм: на одной стороне изображена стилизованная голова, вероятно бога Аполлона, а на другой – всадник в шлеме на коне.

По словам почетного куратора и почетного профессора греческой и римской нумизматики Оксфордского университета Кристофера Хоуджего, такие деньги редко тратили в быту – их хранили как капитал или закапывали в качестве ритуальных подношений.

Кроме монет, ученые нашли на этом участке следы жизни длиной более семи тысяч лет: каменное долото для обработки дерева, стеклянную бусину VII–VI веков до нашей эры и руины римской виллы с системой подогрева полов и кирпичом, на котором отпечаталась собачья лапа. Все артефакты планируют передать в музейную экспозицию.

А в Великобритании студенты-первокурсники в первый же день своих дебютных археологических раскопок нашли клад древнеримских артефактов. Среди находок оказалось золотое украшение.