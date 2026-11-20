В Великобритании студенты-первокурсники в первый же день своих дебютных археологических раскопок нашли клад древнеримских артефактов. Среди находок оказалось золотое украшение, которое сохранилось настолько хорошо, что его можно носить хоть сегодня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в пресс-релизе Университета Ньюкасла, две группы студентов факультета археологии по две недели работали в долине Редесдейл. В эпоху Римской Британии этот район находился неподалеку от знаменитого вала Адриана.

Главной сенсацией стал фрагмент тонкой золотой цепочки длиной около семи сантиметров, который первокурсница Элиза Заллу обнаружила в самый первый день раскопок.

Украшение выполнено в технике "петля в петлю" из чистого золота – в Древнем Риме такие изделия носили высокопоставленные военачальники и члены их семей.

"Найти золотую цепочку было чем-то невероятным, особенно учитывая, что это был первый день моих первых раскопок. Я не ожидала найти ничего подобного за всю свою карьеру, так что это стало настоящим сюрпризом", – поделилась впечатлениями Элиза Заллу.

Руководитель раскопок доктор Эрик Туриньи назвал находку первокурсницы по-настоящему выдающейся. Но на этом удача новичков не закончилась: в тот же день студентка Шеннон Вуд нашла сложенный кусок свинца с процарапанной латинской надписью – предположительно, торговой заметкой или личным посланием.

На следующий день Меган Поттер откопала элемент римской военной амуниции со следами позолоты, который мог украшать ремень, конскую упряжь или ножны меча. А в финальную неделю экспедиции Мэйси Уотмоу и Зои Юилл обнаружили драгоценный камень с изображением Юпитера.

Помимо украшений, среди находок оказались монеты, наконечники копий и римские граффити на керамике. По словам директора раскопок Ричарда Карлтона, эти артефакты помогают ученым лучше понять, как жила граница Римской империи и как римляне взаимодействовали с местными племенами.

Ранее сообщалось, что мужчина копал яму во дворе и случайно нашел золотые слитки.