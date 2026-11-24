НЛО и инопланетяне реальны и живут среди людей, пытаясь запугать человеческую расу. С таким утверждением выступил бывший подрядчик Пентагона Гэри Мошир, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, после 12 лет исследований Мошир пришел к выводу, что утверждения о встречах с НЛО были инсценированы пришельцами, призванными продемонстрировать свое превосходство.

Он привел в пример инцидент 2024 года, когда пилоты ВМФ США проводили учения и отследили несколько неопознанных объектов, спускавшихся с высоты более 24 тыс. метров до уровня моря менее чем за секунду. Один из пилотов описал белый корабль в форме капсулы, реагировавший на маневры истребителя, после чего он быстро скрылся из поля зрения.

По словам Мошира, цель инцидентов заключалась в том, чтобы инопланетяне добились своих целей по повторному заселению своего вида. Также правительство США утверждает, что на Земле никогда не было обнаружено никаких физических доказательств существования инопланетной жизни.

Исследование экс-подрядчика Пентагона также говорило о том, что они уже находятся на Земле и спокойно существуют среди жителей нашей планеты. А базы инопланетян уже, вероятно, спрятаны под океаном.

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