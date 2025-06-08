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Мир

Пентагон обвинили в многолетнем вранье о существовании НЛО

инопланетяне, космические корабли, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 11:52 Фото: pixabay
В ходе расследования конгресса США была обнаружена многолетняя дезинформация о существовании НЛО, распространяемая Пентагоном, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты The Wall Street Journal, в конгрессе выявили случай из 1980-х годов, когда один из полковников Военно-воздушных сил (ВВС) США посетил бар вблизи "Зоны 51" – объекта высокой секретности, расположенного в пустыне штата Невада.

"Военный передал владельцу заведения снимки летающих тарелок. Фотографии быстро распространились и вызвали разговоры о тестировании инопланетных технологий американскими военными", – напомнили в газете.

По мнению журналистов, подделка доказательств существования НЛО объясняется желанием скрыть настоящие программы по созданию секретного оружия от СССР.

Ранее в США обнародовали видео, на котором, как утверждается, запечатлены неопознанные летающие объекты, вылетающие из-под воды в Тихом океане. Кадры были сняты 15 февраля 2023 года с борта американского военного корабля USS Jackson.

В ночь с 5 на 6 июня 2025 года небо озадачило жителей Казахстана. Яркие светящиеся объекты, словно метеоры, оставляли за собой следы. Это явление привлекло внимание пользователей соцсетей. Теории множились от метеоритного дождя до визитов инопланетян, в подробностях разбирался Zakon.kz.

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Андрей Дюсупов
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