Пентагон обвинили в сокрытии данных о потерях США в войне с Ираном

Бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта обвинил Пентагон в попытке скрыть реальные потери американской армии в ходе войны с Ираном, сообщает Zakon.kz.

В интервью The Guardian он назвал такую политику "позорной" и заявил, что власти целенаправленно ограничивают доступ общественности к информации о последствиях конфликта.

По данным издания, Министерство обороны США не проводило пресс-брифингов уже около двух с половиной месяцев. На этом фоне усилилась критика в адрес ведомства, которое, как утверждается, долго не раскрывало сведения о числе раненых военнослужащих после ударов Ирана по американским базам. Лишь позднее Пентагон сообщил, что с начала июля ранения получили около 100 военных, причем большинство из них уже вернулись к службе.

Согласно публикации, общее число погибших американских военнослужащих достигло 18 человек, еще около 430 получили ранения. При этом СМИ обратили внимание на временное исчезновение данных о четырех погибших с официального сайта Пентагона. В ведомстве объяснили это техническим сбоем, однако критики считают, что администрация пытается минимизировать общественный резонанс и скрыть истинную цену военной кампании.

Панетта подчеркнул, что при ведении войн в Ираке и Афганистане Пентагон регулярно информировал общественность о ходе боевых действий и потерях. По его мнению, нынешняя закрытость лишь усиливает недоверие и вызывает еще больше вопросов о происходящем.

Ранее сообщалось, что два американских солдата погибли при атаке Ирана в Иордании.