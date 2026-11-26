Top Gear – одно из самых популярных и успешных автомобильных шоу в истории телевидения – перестало выходить после тяжелой аварии ведущего Эндрю (Фредди) Флинтоффа на съемках в 2022 году. Но 25 ноября 2026 года для фанатов программы появились радостные новости, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальному заявлению команды, Top Gear возвращается .

Его новым ведущим станет шеф-повар, телеведущий, автолюбитель и большой поклонник крепких выражений Гордон Рамзи. Вместе с ним появится совершенно новая команда соведущих – и нечто под названием "Стиг".

Известно, что съемки будут проходить как на сверхсекретной базе шоу неподалеку от трассы A281, так и в разных уголках мира.

"Полноценные съемки начнутся в 2027 году, а посмотреть новое шоу в Великобритании можно будет с 2028 года", – уточнили в Top Gear.

Сам Гордон признается, что его любовь к автомобилям началась еще в детстве.

"В лучшие свои времена Top Gear всегда был посвящен неожиданностям – удивлял, развлекал и добавлял ровно столько хаоса, сколько нужно. Мы хотим сохранить этот дух, привнести новую энергию и амбиции, чтобы создать по-настоящему захватывающее шоу для нового поколения зрителей. Это невероятно захватывающая возможность, и я с нетерпением жду начала работы!" Гордон Рамзи

Top Gear впервые вышла на BBC в 1977 году. В 2002-м программу перезапустили в новом формате с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. Именно эта троица сделала шоу всемирно популярным. За годы существования программа пережила несколько смен ведущих. В декабре 2022 года во время съемок серьезно пострадал бывший ведущий Фредди Флинтофф: автомобиль Morgan Super 3 перевернулся, и телеведущий получил травмы лица и сломал ребра. После инцидента BBC приостановила производство Top Gear на неопределенный срок.

Материал по теме Новый ведущий поставил перезапуск Top Gear под угрозу

Стоит отметить, что Top Gear приезжал в Казахстан. Первый выпуск 24-го сезона шоу, вышедший в марте 2017 года, был посвящен автомобильному путешествию по стране. В нем приняли участие ведущие Мэтт ЛеБлан, Крис Харрис и Рори Рейд. Они отправились в путь на трех подержанных автомобилях с пробегом более 480 тысяч миль каждый. Их маршрут пролегал от Туркестана до космодрома Байконур.