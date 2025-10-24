Новое видео Динары Сатжан вызвало волну критики в Казнете из-за "ботокса и пластики"
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан к 30-летию одного из информационных агентств опубликовала интересное видео. В кадре журналист ведет программу новостей. Так, первая часть ролика происходит в 2009 году, вторая – в 2025, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации Сатжан поинтересовалась у подписчиков, увидели ли они разницу.
"16 лет между новостями", – добавила предпринимательница.
В комментариях мнения разделились: одни отметили, что "юность прекрасна, а зрелость – уверенная и спокойная", другие же не удержались от критики, предположив, что телеведущая прибегала к пластике и косметическим процедурам.
- Нос как-будто другой.
- Есть разница, после пластики она большая.
- Есть, сейчас вся ботоксная, а раньше была настоящая.
- В 2009 году была красивее и более естественная. Ваши ботоксы даже улыбнуться вам не дают, – отмечают подписчики.
