Культура и шоу-бизнес

Новое видео Динары Сатжан вызвало волну критики в Казнете из-за "ботокса и пластики"

Динара Сатжан, знаменитость в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 17:04 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан к 30-летию одного из информационных агентств опубликовала интересное видео. В кадре журналист ведет программу новостей. Так, первая часть ролика происходит в 2009 году, вторая – в 2025, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Сатжан поинтересовалась у подписчиков, увидели ли они разницу.

"16 лет между новостями", – добавила предпринимательница.

В комментариях мнения разделились: одни отметили, что "юность прекрасна, а зрелость – уверенная и спокойная", другие же не удержались от критики, предположив, что телеведущая прибегала к пластике и косметическим процедурам.

  • Нос как-будто другой.
  • Есть разница, после пластики она большая.
  • Есть, сейчас вся ботоксная, а раньше была настоящая.
  • В 2009 году была красивее и более естественная. Ваши ботоксы даже улыбнуться вам не дают, – отмечают подписчики.

Ранее 46-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" 46-летняя Альбина Джанабаева поделилась забавными и откровенными подробностями семейной жизни с супругом – известным музыкантом Валерием Меладзе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
