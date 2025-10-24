Новое видео Динары Сатжан вызвало волну критики в Казнете из-за "ботокса и пластики"

Фото: Instagram/dinarasatzhan

Известная казахстанская ведущая Динара Сатжан к 30-летию одного из информационных агентств опубликовала интересное видео. В кадре журналист ведет программу новостей. Так, первая часть ролика происходит в 2009 году, вторая – в 2025, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Сатжан поинтересовалась у подписчиков, увидели ли они разницу. "16 лет между новостями", – добавила предпринимательница. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Динара Сатжан (@dinarasatzhan) В комментариях мнения разделились: одни отметили, что "юность прекрасна, а зрелость – уверенная и спокойная", другие же не удержались от критики, предположив, что телеведущая прибегала к пластике и косметическим процедурам. Нос как-будто другой.

Есть разница, после пластики она большая.

Есть, сейчас вся ботоксная, а раньше была настоящая.

В 2009 году была красивее и более естественная. Ваши ботоксы даже улыбнуться вам не дают, – отмечают подписчики. Ранее 46-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" 46-летняя Альбина Джанабаева поделилась забавными и откровенными подробностями семейной жизни с супругом – известным музыкантом Валерием Меладзе.

