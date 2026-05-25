В Ботсаду Алматы только начали цвести самые красивые цветы – администрация сразу ужесточила правила
Сегодня, 25 мая 2026 года, в Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы выступили с радостной новостью – там снова начался сезон цветения нимфей – одних из самых красивых водных растений, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники немного рассказали об этих удивительных цветах.
Нимфеи, или кувшинки, украшают водоемы сада своими крупными цветами и плавучими листьями. Эти удивительные растения раскрываются утром навстречу солнцу, а вечером вновь скрываются под водой.
"Цветение нимфей продолжается все лето и дарит ощущение настоящей сказки", – подчеркивают в парке.
Одновременно к посетителям парка настоятельно обращаются с рекомендацией.
"Просим бережно относиться к растениям и экосистеме пруда: не бросать в воду посторонние предметы, не срывать цветы и не заходить в водоем".Пресс-служба ГБС Алматы
