В Ботсаду Алматы только начали цвести самые красивые цветы – администрация сразу ужесточила правила

Сегодня, 25 мая 2026 года, в Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы выступили с радостной новостью – там снова начался сезон цветения нимфей – одних из самых красивых водных растений, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники немного рассказали об этих удивительных цветах.

Нимфеи, или кувшинки, украшают водоемы сада своими крупными цветами и плавучими листьями. Эти удивительные растения раскрываются утром навстречу солнцу, а вечером вновь скрываются под водой.

"Цветение нимфей продолжается все лето и дарит ощущение настоящей сказки", – подчеркивают в парке.

Одновременно к посетителям парка настоятельно обращаются с рекомендацией.

"Просим бережно относиться к растениям и экосистеме пруда: не бросать в воду посторонние предметы, не срывать цветы и не заходить в водоем". Пресс-служба ГБС Алматы

Чуть ранее мы рассказывали, что предгорья Восточного Казахстана превратились в "золотое море". Увидеть это можно по этой ссылке.