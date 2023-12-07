Как Франция продвигает информацию о Казахстане по Европе
Фото: akorda.kz
Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан в ноябре этого года в интервью Службе новостей Китая политолог Адиль Каукенов выдвинул несколько тезисов о казахстанско-французских отношениях.
Адиль Каукенов напомнил о них:
- Во-первых, Франция стала первой европейской страной, подписавшей с Казахстаном договор о стратегическом сотрудничестве. Сейчас в мировой геополитике бушуют штормы, но в этих условиях визит президента Франции Макрона становится показателем высокого уровня отношений с Казахстаном. Именно это означает историческую миссию прошедшего визита.
- Во-вторых, в Европе пока очень плохо знают Казахстан и всю Центральную Азию, если не брать в расчет политиков и крупный бизнес. Мы знаем французскую литературу и историю, но французы пока имеют слабое представление о достижениях казахстанской культуры и всей страны в целом. Это, конечно, создает серьезный информационный дисбаланс и ограничивает возможности Казахстана в Европе.
"Но последний визит Эммануэля Макрона в Астану ситуацию начал менять. Сегодня вышел в свет спецвыпуск журнала L’Essentiel des Relations Internationales про Казахстан. Это издание со специализацией именно на международной политике, которое продается по всей Франции, Монако, Бельгии, Люксембургу и в странах франкоязычной Африки".
Всего на французском языке по всему миру говорят как на родном или государственном языке более 300 млн человек. То есть информация о Казахстане будет профессионально продвигаться на столь большом рынке.
"Это определенно позитивная новость для нашей страны. В журнале приведена аналитика по итогам встречи Касым-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона, общая информация о Казахстане и ряд интервью с казахстанским топ-менеджментом министерств и государственных компаний".
Значит, теперь информационный дефицит о Казахстане, а шире и о Центральной Азии, будет сокращаться, и в Европе у нас откроется больше возможностей для сотрудничества.
"Именно такими должны последствия встреч между лидерами государств – не только совместные заявления, но и продвижение полезной информации для граждан. Сегодняшний выпуск L’Essentiel des Relations Internationales – это несомненный вклад в развития казахстанско-французских отношений".
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