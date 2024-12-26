#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
514.93
536.04
5.18
Спорт

Ангелина Лукас подвела итоги 2024 года

Ангелина Лукас, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 07:45 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Чемпионка мира по версии IBO поделилась спортивными итогами уходящего года, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка предварительно погрузилась в воспоминания детства, проведенного ею в Таразе. Подкрепив текст фотографиями себя нынешней на фоне ранних снимков.

Ангелина Лукас, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 07:45

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Со слов спортсменки, этот год стал для нее прорывным, поскольку она провела семь исторических для нее боев:

  • в апреле она завоевала сразу два титула чемпионки мира по версиям WBF и WIBF;
  • в октябре осуществила свою давнюю мечту, став чемпионкой мира по версии IBO.

Боксерша уверяет, что стремится к боям только с сильнейшими соперницами в своей весовой категории.

"Моя цель – войти в историю и стать абсолютной чемпионкой мира".Ангелина Лукас

Также она заверила своих фанатов, что продолжит покорять новые вершины в спорте.

Интересно, согласится ли Лукас на интригующий бой с Муздиман? Президент лиги Fight Night Global обещал серьезный гонорар для обеих казахстанских красавиц в размере 50 тыс. долларов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Роналду показал рождественское меню своей семьи
Спорт
08:45, Сегодня
Роналду показал рождественское меню своей семьи
Черчесов и клуб казахстанца Самородова отреагировали на трагедию в Актау
Спорт
17:50, 25 декабря 2024
Черчесов и клуб казахстанца Самородова отреагировали на трагедию в Актау
Звездный напарник Роналду может перейти в турецкий чемпионат
Спорт
17:04, 25 декабря 2024
Звездный напарник Роналду может перейти в турецкий чемпионат
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: