Ангелина Лукас подвела итоги 2024 года
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Чемпионка мира по версии IBO поделилась спортивными итогами уходящего года, сообщает Zakon.kz.
Спортсменка предварительно погрузилась в воспоминания детства, проведенного ею в Таразе. Подкрепив текст фотографиями себя нынешней на фоне ранних снимков.
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Со слов спортсменки, этот год стал для нее прорывным, поскольку она провела семь исторических для нее боев:
- в апреле она завоевала сразу два титула чемпионки мира по версиям WBF и WIBF;
- в октябре осуществила свою давнюю мечту, став чемпионкой мира по версии IBO.
Боксерша уверяет, что стремится к боям только с сильнейшими соперницами в своей весовой категории.
"Моя цель – войти в историю и стать абсолютной чемпионкой мира".Ангелина Лукас
Также она заверила своих фанатов, что продолжит покорять новые вершины в спорте.
Интересно, согласится ли Лукас на интригующий бой с Муздиман? Президент лиги Fight Night Global обещал серьезный гонорар для обеих казахстанских красавиц в размере 50 тыс. долларов.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript