Ангелина Лукас подвела итоги 2024 года

Чемпионка мира по версии IBO поделилась спортивными итогами уходящего года, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка предварительно погрузилась в воспоминания детства, проведенного ею в Таразе. Подкрепив текст фотографиями себя нынешней на фоне ранних снимков.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Со слов спортсменки, этот год стал для нее прорывным, поскольку она провела семь исторических для нее боев:

в апреле она завоевала сразу два титула чемпионки мира по версиям WBF и WIBF;

в октябре осуществила свою давнюю мечту, став чемпионкой мира по версии IBO.

Боксерша уверяет, что стремится к боям только с сильнейшими соперницами в своей весовой категории.

"Моя цель – войти в историю и стать абсолютной чемпионкой мира". Ангелина Лукас

Также она заверила своих фанатов, что продолжит покорять новые вершины в спорте.

Интересно, согласится ли Лукас на интригующий бой с Муздиман? Президент лиги Fight Night Global обещал серьезный гонорар для обеих казахстанских красавиц в размере 50 тыс. долларов.