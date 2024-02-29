Географические указания и наименования мест происхождения товаров в Казахстане

В августе 2022 года с внесением ряда изменений в закон о товарных знаках были включены положения о предоставлении охраны географическим указаниям.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы пять географических указаний (ГУ), включая "Чача" для Грузии, "Алматинский апорт" – для яблок, а также два ГУ "Туркестан" – для шоколада и мороженого и "Карагандинское" – опять-таки, для мороженого.

Что же такое географические указания?

Наиболее точное, по нашему мнению, определение географического указания дано в статье 22 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС):

"Обозначения, которые определяют товар как происходящий с территории страны или региона, или местности на этой территории, при этом особое качество, репутация или другие характеристики данного товара, главным образом определяются его географическим происхождением".

В Казахстане, полагаем, в качестве географических указаний могли бы быть зарегистрированы такие обозначения, как "Кызылординский рис", "Кызылординская дыня", "Нарынкольский картофель", "Аральская соль", "Заилийские" для яблок, "Петропавловское молоко", "Иссыкские вина". Это указания на те места, где особое качество или репутация товаров определяются их географическим происхождением.

Чем же отличаются географические указания от наименований мест происхождения товаров (далее также НМПТ)?

Всемирная организация интеллектуальной собственности определяет, что основное различие между этими двумя терминами заключается в том, что в случае наименования места происхождения связь с местом происхождения должна быть более сильной.

Ниже в таблице проведено сравнение терминов "географическое указание" и "наименование места происхождения товаров", как они определены казахстанским законодательством:

Фото: Zakon.kz

Таким образом, географические указания и наименования мест происхождения товаров похожи по своей природе, но требования к наименованиям мест происхождения товаров предъявляются законом более жесткие.

Необходимо помнить, что в качестве географического указания может быть зарегистрировано не любое название географического объекта, а только то обозначение для товара, особые качества или репутация которого определяются его географическим происхождением.

Указанные в начале данной статьи географические указания "Туркестан" для шоколада и мороженого и "Карагандинское" для мороженого, по нашему мнению, мало соответствуют условиям признания географического указания – само описание продуктов и их изготовления ставит под сомнение их какую-либо связь с географией их производства. На наш взгляд, если говорить о, например, мороженом, производимым в Казахстане, оно скорее связано по качеству и по репутации с одним из крупнейших производителей мороженого – компанией "Шин-Лайн", а не с зарегистрированным ГУ – здесь Туркестан или Караганда. Лично для меня Туркестан – это прежде всего туристический центр, а Караганда ассоциируется с металлургическими предприятиями, с возможным географическим указанием "карагандинский уголь", а не с мороженым, характеристики которого в нашем случае вряд ли зависят от места его производства в Казахстане.

Интересно, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано только одно неказахстанское географическое указание – это грузинская "Чача" – национальный крепкий алкогольный напиток. Но полагаем, что в ближайшее время такие заявки будут поступать и на другие продукты, и из других стран.

А вы как думаете, какие географические указания характерны для продукции Казахстана или вашей страны? Их нужно зарегистрировать в Казахстане?

¹Спросите себя, какие характеристики мороженого или шоколада у вас ассоциируются с Туркестаном или Караганды?