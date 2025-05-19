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Право

Токаев подписал поправки по вопросам определения страны происхождения товаров

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 19:38 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 мая подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров", сообщает Zakon.kz.

Первым блоком поправок внедрен Реестр казахстанских товаропроизводителей как объект информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", содержащий сведения о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах. Товаропроизводителям, включенным в Реестр, будут доступны меры государственной поддержки и обеспечен доступ к госзакупкам и закупкам субъектов квазигосударственного сектора.

В связи с введением Реестра исключены сертификаты СТ-KZ и индустриальные сертификаты, ранее использовавшиеся для подтверждения происхождения товара, а также административная ответственность за нарушение порядка при выдачи акта экспертизы.

Второй блок поправок направлен на дальнейшее совершенствование института внутристрановой ценности. В этих целях установлена обязанность крупных заказчиков утверждать и реализовывать программы развития внутристрановой ценности в соответствии с правилами, утверждаемыми правительством.

Введен новый вид договора, направленный на развитие промышленности, – договор гарантированного закупа. По таким договорам предприятие обрабатывающей промышленности обязуется обеспечить поставку гарантированного объема товаров, произведенных на имеющихся производственных мощностях, на долгосрочной основе.

Третий блок поправок предусматривает внедрение и ведение Общего классификатора товаров, работ и услуг, обеспечивающего единую систему классификации товаров, работ и услуг через систематизацию кодов и наименований.

Основными положительными эффектами от внедрения являются: унификация всех классификаторов; достаточная детализация видов и характеристик товаров и услуг для всех отраслей; прослеживаемость товарооборота; единая номенклатура; возможность корректной классификации и сквозной идентификации прослеживаемости товаров; минимизация теневой экономики.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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