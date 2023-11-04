Бургундское, шампанское, коньяк или нарзан: как в РК охраняют географические указания товаров

Коньяк и шампанское, рокфор и пармезан, швейцарские часы… Все это – не просто продукты, но и объекты интеллектуальной собственности. А именно, географические указания и наименования места происхождения товара. Делать их вне этих мест нельзя. Но делают. Насколько законно, выяснял Zakon.kz.

Пармезан производства одной далекой от Италии восточнославянской республики, местный "финский сервелат", не говоря уже о коньяке родом явно не из окрестностей города Cognac департамента Шаранта… Как эти товары-сфинксы сочетаются с казахстанским и международным законодательством об охране прав на объекты интеллектуальной собственности – в том числе товарные знаки, а также вышеупомянутые географические указания (ГУ) и наименования места происхождения товара (НМПТ)?

Вопрос, не имеющий однозначного ответа – несмотря на очевидную, казалось бы, "смесь нижегородского с французским" в оксюмороне "Советское шампанское". А вот представьте себе: имеет право быть. Но с оговорками.

Предметы истории с географией

Чтобы обособить, сделать узнаваемым свой товар в ряду других, производитель может использовать зарегистрированный им товарный знак. А бывает, природа и история уже сделали за него часть работы: когда продукт известен благодаря локации, где его изготавливают. Тогда достаточно зарегистрировать право использовать такой маркер как географическое указание и наименование места происхождения товара. Правда, в отличие от товарного знака право на ГУ и НМПТ не исключительно: его вправе зарегистрировать все конкуренты-соседи, производящие аналогичный товар в этих местах.

В Казахстане закон ""О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров" приняли еще в 1999 году.

Однако закон законом, а речь-то идет о международной торговле всемирно известными товарами. Поэтому важно, что, вступив в 2015 году во Всемирную торговую организацию, Казахстан тем самым присоединился к многосторонним торговым соглашениям в рамках ВТО, в том числе к Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). И с этого момента должен подчиняться правилам, которые диктуются в ТРИПС.

Даже если между национальным законом и международным договором имеются противоречия. Ведь в этом случае коллизии должны улаживаться согласно принципу, по которому последний имеет приоритет в случае разногласий (пункт 3 статьи 4 Конституции РК).

И вот этот момент самый интересный.

Где родился, там и сгодился

Начнем с коньяка. В СССР, а теперь и в бывших его республиках разбавленный примерно до 40 процентов дистиллят из забродившего виноградного сока традиционно называли и называют коньяком. Хотя в мире этот алкогольный товар согласно МКТУ (Международной классификации товаров и услуг) относится к 33 классу и носит наименование бренди.

Коньяк же (Cognac) - географическое указание для бренди, произведенного, как уже говорилось, в окрестностях одноименного городка во Франции. А значит, никто кроме тамошних перегонщиков не вправе, согласно международному соглашению, использовать это ГУ. Вроде бы.

А именно, ТРИПС предусматривает меры против использования "любых средств для обозначения или представления товара, которые указывают или вызывают ассоциации, что этот товар происходит из географического района, отличного от подлинного места происхождения, что это вводит общественность в заблуждение в отношении географического происхождения этого товара". Пункт 2 статьи 22 ТРИПС

Ну да, в общем запрещает. Но есть важное условие: если географическое указание "вводит общественность в заблуждение". Однако наш-то человек насчет происхождения коньяка не заблуждается. Он, скорее, может заблуждаться относительно бренди – слово относительно новое... Так что ассоциации слово вызывает самые правильные: коньяк в наших краях – это общеупотребительное название вида спиртного напитка, а не географическое указание.

В упомянутом законе РК "О товарных знаках..." так и говорится:

"Не признается географическим указанием и наименованием места происхождения товара и не подлежит регистрации для целей его правовой охраны обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в РК во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства". Пункт 2 статьи 27 Закона

Как раз наш случай. Таким образом, выходит, что и коньяк, и шампанское в РК (как и у соседей) не может охраняться от использования всеми желающими. Слова мы имеем в виду...

Но с одной существенной оговоркой. Аналогичная, но все же отличающаяся норма есть и в ТРИПС (в пункте 6 статьи 24):

"Ничто в настоящем разделе не требует от страны-члена применять положения, касающиеся географических указаний любой другой страны-члена в отношении товаров или услуг, для которых соответствующее указание идентично термину, привычному в разговорном языке как общепринятое название таких товаров или услуг на территории указанной страны-члена".

Кучеряво написано, а ключевые слова здесь размещены в самом конце. То есть Франция позволяет использовать слова "коньяк" и "шампанское" производителям в Крыму, Молдавии, Армении, Казахстане... Но лишь для реализации на их территории. Если же "Советское шампанское" кто-нибудь вздумает продавать в Париже, придется использовать общеупотребительное название "игристое".

Собственно, по той же причине производители коньяка в Армении, Грузии и Молдавии, для которых жизненно важен весь евразийский рынок (а не только свои), и продают его теперь – в том числе, в Казахстане – под названием бренди.

Аналогично и со швейцарским сыром, который является вполне респектабельным сортом в странах некогда единого ГОСТа. Однако вздумай его продавать в Швейцарии – и получишь обвинение в обмане потребителей, не по делу используя географическое указание.

Но, кстати, о сыре.

Сыр, который весь из дыр (правовых)

В РК можно найти фермерскую горгонзолу (горгонцолу) или камамбер местных кустарных производителей. Никто не запрещает им использовать эти географические названия других стран – по той же причине, о которой говорилось. Это для нашего уха – не географическое указание, а просто сорта сыра.

Однако аналогия, как будет дальше видно, не совсем уместна.

Есть разница между географическим указанием и наименованием места происхождения товара. Хотя в обоих случаях особые качества и репутация продукта связаны с географической локацией: местными природными условиями или даже человеческим фактором.

Например, для того чтобы именовать сыр аутентичным пармезаном (то есть – из Пармы), требуется, чтобы коровы определенных пород паслись на лугах именно итальянской Эмилии-Романьи – пожевывая травы характерных для этой провинции видов. А затем молоко требуемых кондиций ферментировалось культурами, выпадало в "зерно" и вызревало в сыр при уникальных условиях, поддерживаемых тамошними сыроварами. Права такого собственника, который все стадии производства осуществлял исключительно в этом географическом регионе, на рынке Казахстана будут защищены как НМПТ (пункт 11) статьи 1 Закона) – если собственник товара, конечно, зарегистрирует этот объект ИС в нашей стране.

А вот если производитель швейцарских часов захочет индивидуализировать свою продукцию, ему достаточно будет зарегистрировать географическое указание: Swiss. Это означает не конкретный товар, а лишь качество, которое покупатель, наслышанный о репутации и традициях швейцарских часовщиков, вправе ожидать. Ну и, что обязательно, хотя бы одна из стадий производства (пункт 3) статьи 1) должна осуществляться в Швейцарии. Пусть даже все остальное сделано в Китае.

ТРИПС, правда, не устанавливает различия между ГУ и НМПТ. В соглашении говорится только о географических указаниях. Это упрощенная схема, отвечающая запросам нынешней эпохи глобализации и крупных международных корпораций, занимающихся решительно всем. Тогда как НМПТ – это объект ИС, подходящий хозяевам небольших шато и ферм. И сегодня актуальный разве что для насыщенного и высококонкурентного западноевропейского рынка – для таких передовых "винно-сырных держав" как Франция, Италия и т.п. с их традициями, мастеровыми династиями и состоятельными просвещенными потребителями.

Но при этом в казахстанском законодательстве также присутствует понятие НМПТ. (Такой вот парадокс: понятие есть, а отечественных географических брендов кот наплакал. Но это тема отдельной статьи.) Что из этого следует? Образно говоря – что тот же пармезан не совсем подходит к коньяку.

НМПТ дает гораздо более детализированную защиту интеллектуальной собственности, чем ГУ. Но ведь на Казахстан, помимо ТРИПС, ограничивающейся ГУ, распространяется действие и других международных конвенций. Среди них, например, Парижская Конвенция еще 1883 года по охране промышленной собственности, в которой наименование места происхождение товара и признается впервые объектом охраны (пп.2) статьи 1).

Если, как уже говорилось, производитель аутентичного итальянского сыра зарегистрировал НМПТ в РК, он вправе требовать, чтобы местные производители не использовали это наименование. Поскольку, в отличие от коньяка или шампанского, названия сортов сыра хотя и вошли у нас в народный обиход, однако означают не только технологию, но и происхождение. Рокфор (приведем еще один пример) – это не просто мягкий сыр, инфицированный грибком Penicillium, но тот самый, который забыл, а спустя время нашел некий пастушок во французской пещере. Так что плесень должна быть благородная, французская...

Конечно, все это нужно доказывать. Вопрос, пойдут ли иностранные владельцы прав на судебные тяжбы? Зависит от объема местного рынка. Если почувствуют, что теряют немалые деньги, пойдут.

Это, кстати, касается и белорусского пармезана. Белоруссия – не член ВТО и потому не обязана соблюдать ТРИПС. Казахстан, правда, обязан, но пока нет заявления заинтересованной стороны и судебного спора, все, что от него требуется в этой роли – не регистрировать пармезан не из Пармы в качестве объекта ИС. Так Казахстан и не регистрирует: пармезан в белорусском исполнении – не географическое указание, но просто сорт сыра, ничего исключительного.

Во всех отношениях.