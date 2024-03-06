Облагаются ли налогом дивиденды

Что такое дивиденды, облагаются ли они налогом, как часто распределяются дивиденды в ТОО?

На эти и другие вопросы отвечает старший партнер Адвокатской конторы "Kaplan, Lee & Partners" Андрей Ли.

Что такое дивиденды?



Дивиденды – это доход:

– в виде чистого дохода или его части, подлежащих выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;

– подлежащий выплате по паям паевого инвестиционного фонда, за исключением дохода по паям при их выкупе управляющей компанией фонда;

– в виде чистого дохода или его части, распределяемых юридическим лицом между его учредителями, участниками;

– от распределения имущества при ликвидации юридического лица или уменьшении уставного капитала, а также выкупе юридическим лицом у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом лице, выкупе юридическим лицом–эмитентом у акционера акций, выпущенных этим эмитентом;

– подлежащий выплате по исламским сертификатам участия;

– получаемый акционером, участником, учредителем или их взаимосвязанной стороной от юридического лица в виде:

– положительной разницы между рыночной ценой товаров, работ, услуг и ценой, по которой такие товары, работы, услуги реализованы акционеру, участнику, учредителю или их взаимосвязанной стороне;

– отрицательной разницы между рыночной ценой товаров, работ, услуг и ценой, по которой такие товары, работы, услуги приобретены у акционера, участника, учредителя или их взаимосвязанной стороны;

– стоимости расходов или обязательств, не связанных с предпринимательской деятельностью юридического лица, возникающих у его акционера, участника, учредителя или их взаимосвязанной стороны перед третьим лицом, погашаемой юридическим лицом без ее возмещения акционером, учредителем, участником или их взаимосвязанной стороной юридическому лицу;

– любого имущества и материальной выгоды, предоставляемых юридическим лицом своему акционеру, участнику, учредителю или их взаимосвязанной стороне, за исключением доходов, отраженных в статьях 322 – 324 Налогового Кодекса, и доходов от реализации товаров, работ, услуг.

Как часто распределяются дивиденды в ТОО?

Распределение между участниками товарищества с ограниченной ответственностью чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за квартал, полугодие или год, может производиться в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за квартал, полугодие или год.

Подлежат ли дивиденды налогообложению или нет?

Согласно ч. 1 ст. 327 Налогового кодекса, доходом в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, подлежащих налогообложению, являются: выплаченные (подлежащие выплате) дивиденды, определенные пп. 16 п. 1 ст. 1 Налогового Кодекса.

Согласно пп. 16 п.1 ст.1 Налогового кодекса, дивиденды – доход: в виде чистого дохода или его части, распределяемых юридическим лицом между его учредителями, участниками.

Таким образом, дивиденды в качестве дохода при распределении юридическим лицом между его участниками – подлежат налогообложению.

Ставка?

Доходы налогоплательщика облагаются налогом по ставке 10%.

Есть ли исключения?

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 341 Налогового кодекса, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее – корректировка дохода): дивиденды, полученные от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000-кратного размера месячного расчетного показателя (110 760 000 тенге на 2024 год), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, при распределении: чистого дохода или его части, распределяемых юридическим лицом-резидентом между его учредителями, участниками.

Есть ли налоговые обязательства при распределении имущества при уменьшении уставного капитала?

Уменьшение уставного капитала юридического лица также будет признаваться доходом учредителя в виде дивидендов. Следовательно, также будет подлежать обложению по ставке 10 %, при этом исключение, указанное выше в 30 000 МРП, также должно быть применимо и к данной ситуации.

Нужна наша помощь? Вам сюда.