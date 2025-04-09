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Финансы

Облагать налогом дивиденды акционеров казахстанских банков предлагает депутат

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 12:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в Мажилисе 9 апреля 2025 года ответил на предложение облагать налогом дивиденды акционеров казахстанских банков, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Ермурат Бапи. По его словам, крупные банки в Центральной Азии – это банки Казахстана.

"У наших казахстанских банков размеры аккумулированной суммы составляют 55 трлн тенге. Это два бюджета Казахстана. Даже превышают его. Данные банки ежегодно своим акционерам, владельцам платят миллиардные дивиденды. Крупные акционеры получают более 100 млн тенге. Но они освобождены от налогообложения. Для повышения ответственности банков перед населением, перед общественностью полагаю необходимым рассмотреть налогообложение дивидендов, это ведь чистая и личная прибыль акционера", – заявил депутат.

Он предлагает облагать дивиденды акционеров до 100 млн тенге – 10%, а для тех, кто получает миллиардные дивиденды, – до 15%.

"Если будет такое предложение, то мы со своей стороны поддержим, но ниже 100 млн – в части этой суммы мы ранее не разговаривали, не вели переговоры, полагаем, что это большая сумма. Давайте мы проведем анализ и 5% – в части до 100%, если свыше будет 100 млн – то 15% можем предусмотреть. При таком раскладе мы полагаем, что будет правильнее", – сказал в ответ Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин, представляя новые ставки НДС для отраслей экономики, сообщил, что банковские операции будут обложены НДС.

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Мадина Мамырханова
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