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Эксперт предположил, что визит Токаева в Армению носит миротворческий характер

флаги Казахстана и Армении, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 16:37 Фото: gov.kz
Политолог Уразгали Сельтеев поделился мнением о предстоящем визите президента Касым-Жомарта Токаева в Армению. Эксперт считает, что краткосрочный визит главы государства в Ереван направлен на установление мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале политолог написал, что предстоящий визит – это, "безусловно, безотлагательная миротворческая миссия".

За менее чем сутки глава государства должен обсудить с Николом Пашиняном и Ваагном Хачатуряном план урегулирования вновь обостряющегося конфликта с Азербайджаном. С высокой вероятностью сделать Казахстан медиатором в этих сложнейших переговорах – желание обеих сторон".

На сегодня в регионе нет ни одного другого политика, которому бы и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян одинаково доверяли, считает политолог.

"Очевидно, что этот вопрос в том числе обсуждался в ходе недавней поездки Касым-Жомарта Токаева в Баку. К нам поступали и звонки из Еревана", – пишет Сельтеев.

В то же время, следует понимать, что визит напрямую затрагивает внутриэкономические интересы Казахстана.

"Только в случае, если в данном регионе будет обеспечен хотя бы относительный мир, мы сможем уверенно наращивать альтернативный коридор поставки собственной нефти и грузов Транскаспийского международного транспортного маршрута. Экономике Казахстана важно расти, чтобы суметь в кратчайшие сроки восстановить всю обветшалую за тридцать лет инфраструктуру, включая многочисленные дамбы и водохранилища", – написал Сельтеев.

Также он обратил внимание, что сразу после кратких переговоров, буквально в тот же день, президент направится в пострадавшие от паводков казахстанские регионы. Сельтеев предположил, что скорее всего, Токаев посетит северные области.

"По меркам мировой дипломатии прилетать с визитом в зарубежную страну на несколько часов – не комильфо, однако в текущей ситуации армянская сторона, уверен, отнесется к подобной спешке и оперативности с пониманием. Отстаивая попутно национальные интересы Казахстана на внешнеполитическом контуре, Токаев продолжает концентрироваться на решении ключевой на сегодняшний день проблемы – устранении последствий паводков", – заключил политолог.

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Армению. 

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