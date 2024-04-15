Что не так с законопроектом о согласии супругов на получение банковского займа

На рассмотрении в Сенате Парламента Республики Казахстан находится законопроект с очередным пакетом защиты интересов должников. Среди прочего в нем есть норма о необходимости согласий супругов на получение банковских займов.

Отсутствие такого согласия лишит банки возможности требовать возврата предоставленного займа. По логике инициаторов, предложение направлено на пресечение случаев, когда семья попадает в финансовую кабалу по вине одного из супругов. Мол, кредиты берет один из супругов, а расплачиваться приходится обоим. Что не так с этой инициативой, рассказывает кандидат юридических наук Даулет Абжанов.

Согласия супругов в банковской практике

На практике банки, как правило, согласия супругов на получение кредитов не требуют. Если и встречаются такие требования, то это происходит, так сказать, "на всякий случай", для полного исключения риска оспаривания супругами должников сделок банковского займа (суды, кстати, правомерно отказывают в признании договоров займа недействительными по мотиву отсутствия согласия другого супруга на получение займа).

Вместе с тем банки требуют нотариально удостоверенные согласия супругов при передаче имущества совместной собственности в залог. Это и понятно, поскольку необходимость получения такого согласия в определенных случаях предписана нормой ч. 3 ст. 34 Кодекса "О браке (супружестве) и семье". Очевидно, что наличие согласий супругов на предоставление имущества в залог предполагает согласие и на получение банковского займа. Получается, что по таким займам проблем нет – банкам и так приходится в этих случаях получать согласия супругов. Нововведение коснется, преимущественно, беззалоговых займов.

Эксперты против

Что касается законопроекта в части согласия супругов, Мажилис Парламента Республики Казахстан принял их в спешке, спонтанно, без широкого обсуждения с общественностью. Против предложения выступило банковское сообщество. Отрицательное мнение выразили также эксперты отдела законодательства Мажилиса.

Мною разделяется мнение экспертов, выступивших против предлагаемых изменений. Коротко приведу их доводы:

новая норма не учитывает особенности внутрисемейных отношений. Состоящие в браке супруги могут находиться на стадии развода, жить в разных странах, работать в отдаленных от населенных пунктов местах, иметь проблемы со здоровьем и быть в тяжелом физическом состоянии. Супруги при таких обстоятельствах попросту не смогут получить кредитные средства даже в критических случаях, например, на экстренное лечение;

новая норма нарушает конфиденциальность, банковскую тайну; если и вводить ограничения на способность получать кредиты, то не в отношении поголовно всех заемщиков, а только в отношении строго определенной группы – лиц, злоупотребляющих азартными играми – через институт ограничения дееспособности (то есть через суд);

запрет на возврат банками кредитов, предоставленных заемщикам без согласия супругов, создает очень широкое поле для всякого рода мошеннических схем и незаконных действий со стороны недобросовестных потребителей.

Эксперты заключают, что нововведением вместо защиты имущественных интересов супругов заемщиков создаются условия для культивирования иждивенческого образа жизни, ущемления кредиторов и разгула мошенничества.

Стоит добавить, что новый порядок получения кредитов приведет к удорожанию расходов на их получение для заемщиков, так как потребует затраты на нотариальное удостоверение согласий супругов (банки, скорее всего, будут настаивать на нотариальном оформлении таких согласий).

Усложнятся и процедуры предоставления банковских займов. Теперь банки вынуждены будут включить в кредитный процесс процедуры проверки семейного статуса заемщика, истребования согласий их супругов, проверки (экспертизы) таких согласий.

Причем новые требования коснутся также получения банковских займов посредством использования кредитных карт, покупки товаров в кредит (через банки).

В общем, все станет очень усложнено и неудобно для всех: банков, заемщиков и их контрагентов.

Действующий закон: согласия супругов на получение кредитов не требуются

Вышеприведенные доводы обоснованы и находятся, так сказать, на поверхности. Однако есть еще один повод задуматься над целесообразностью введения нормы о согласиях супругов на получение банковских займов. Возникает юридический нюанс, который начисто перечеркивает саму идею инициативы по защите имущественных интересов супругов должников.

Но прежде разберемся, как разрешается вопрос о согласиях супругов заемщиков по действующему казахстанскому законодательству.

Ошибочным является встречающееся порой мнение, что деньги, полученные одним из супругов в виде займа, являются объектом общей совместной собственности супругов: дескать, деньги в виде предмета займа поступают же в собственность как совместно нажитое имущество, а раз так, то сделка по получению займа требует согласия другого супруга как объекта общей совместной собственности супругов по ст. 34 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

Дело в том, что договор займа не касается общего имущества супругов. До момента предоставления предмета займа у того супруга, который заключил договор займа, право собственности на имущество не возникает, и он не распоряжается общим имуществом. Заключив сделку займа, этот супруг становится участником обязательственного правоотношения.

С точки зрения заемщика договор займа по своей правовой природе является сделкой по получению в собственность денежных средств (ч. 1 ст. 715 ГК), а не сделкой по распоряжению принадлежащим супругам имуществом. Правила же статьи 34 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" регулируют отношения по распоряжению имуществом, являющимся общей совместной собственностью, поэтому к вопросу получения займа отношения не имеют.

Таким образом, сейчас закон не требует получения согласия другого супруга заемщика на получение займа.

Обязательство самого заемщика

Теперь разберемся, как сейчас законодательство решает вопрос об ответственности по долгам заемщика.

Предполагается, что заключением сделки займа обязательство возникает именно у того супруга, который эту сделку заключил. Это его обязательство, а не общее обязательство супругов.

Как общее правило, поскольку это его обязательство, он отвечает по этому обязательству не общим совместным имуществом, а принадлежащим ему имуществом. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на ее взыскание (ч. 1 ст. 44 Кодекса "О браке (супружестве) и семье").

Предположим, муж взял банковский заем в размере 10 млн тенге и "спустил" его на азартные игры (проиграл в карты или казино). Обязательство по возврату банковского займа – это его личное обязательство, супруга тут ни при чем. Банк предъявляет к мужу требование о возврате. Долг погашается, в первую очередь, за счет того имущества, которое принадлежит мужу лично. Допустим, таковым является автомашина стоимостью 7 млн тенге. Для довзыскания остатка долга в размере 3 млн тенге (10 млн – 7 млн) кредитор вправе потребовать выдела доли мужа из общей совместной собственности. Взыскание обращается уже на выделенную долю мужа (как правило, это половина в общей совместной собственности). Оставшаяся часть – это доля супруги; на нее обращение взыскания по долгам мужа не допускается.

Как видно, по долгам мужа ответственность он будет нести только своим имуществом и (при недостаточности) за счет своей доли в общем имуществе.

Но есть два главных исключения, когда обращение взыскания осуществляется на общее совместное имущество (ч. 2 ст. 44 Кодекса "О браке (супружестве) и семье"):

когда обязательство, принятое одним из супругов, является общим (супруга заявляет (признает), что обязательство, принятое ее мужем, является общим; таким заявлением можно считать согласие супруги на принятие мужем обязательства); когда судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи (например, банковский заем был потрачен на ремонт квартиры, находящейся в совместной собственности супругов).

В этих случаях долги по банковскому займу будут погашаться уже, в первую очередь, за счет общего совместного имущества. И лишь при недостаточности общего совместного имущества супруги солидарно отвечают имуществом каждого из них.

Итак, подытожим. Согласно действующему законодательству:

согласие супругов на получение заемщиком банковского займа не требуется;

как общее правило, обязательство по возврату банковского займа – это личное обязательство заемщика;

как общее правило, заемщик отвечает по своим долгам своим имуществом, при недостаточности – за счет выделенной доли из общего имущества;

по общим обязательствам взыскание осуществляется, в первую очередь, на общее совместное имущество (по принципу – по общим долгам супруги отвечают сообща).

Предложение с "двойным дном"

А вот теперь подходим к инициативе об обязательном согласии супругов на получение банковских займов.

В случае ее принятия банки внедрят внутренние правила и процедуры, по которым обязательным условием выдачи банковских займов (в том числе при открытии кредитных карт) будет наличие согласия супругов на получение кредита, подтверждающее, что обязательство по банковскому займу – общее. И те предоставят – деваться некуда. Почему? Да потому, что подавляющее большинство банковских займов – это все-таки кредиты на совместные нужды, на семейное житье-бытие. Согласитесь, что кредитов лудоманов (то есть людей зависимых, склонных к азартным играм) в общем объеме потребительского кредитования совсем немного. Думаете, объемы кредитования физлиц из-за этой нормы уменьшатся? Вряд ли.

Семьи будут поставлены, таким образом, в условия, когда им придется давать согласия на получение кредитов, подтверждая таким образом общий характер обязательств по возврату банковских займов. А раз обязательство общее, то в случае просрочки им придется отвечать по займу, в первую очередь, не личным имуществом того супруга, с которым заключен договор банковского займа, а общим совместным имуществом.

Так, если по действующему пока порядку банковский заем получен заемщиком без согласия супруги, считается, что это его обязательство и отвечать за долги по кредиту придется только ему (личным имуществом и принадлежащей ему долей в общем имуществе супругов). Супруга избежит обращения взыскания на ее долю в общем имуществе; ее имущественные интересы более-менее защищены. И только если кредитору удастся доказать, что весь кредит был потрачен на нужды семьи, супругам придется отвечать общим совместным имуществом, а также солидарно отвечать своим имуществом.

Теперь же, изначально имея согласие супруги на получение банковского займа, указывающее на общий характер обязательства, кредитору уже не нужно будет доказывать, что кредит потрачен на нужды семьи – наличие согласия супруги будет достаточным для того, чтобы обращать взыскание на общее имущество супругов и при недостаточности – на личное имущество каждого из супругов.

Другими словами, если действующий порядок (без необходимости получения согласия супругов) хоть как-то оберегает имущественные интересы другого супруга и возлагает всю ответственность по долгам только на мужа или жену, получившего банковский заем, то новый порядок (с обязательным согласием супругов) сразу ставит под удар общее совместное имущество супругов.

Таким образом, вопреки продекларированным целям защиты интересов заемщиков и последствий долгового бремени для их семей, новые поправки только ухудшат их положение и сделают их более уязвимыми.

Кредит без обязательства возврата

Что касается нормы законопроекта, по которой банк будет лишен права требовать возврата банковского займа по причине отсутствия согласия супруга заемщика на получение займа, то она вообще не выдерживает никакой критики ни с точки зрения права, ни с точки зрения справедливости.

Во-первых, как можно лишать кредитора права требовать исполнения по действительному обязательству? Замечу, что проект не предусматривает недействительности договора банковского займа вследствие отсутствия согласия супруга на получение займа. Сделка действительна. Следовательно, действительно и обязательство должника по его исполнению. Однако законопроект запрещает требовать его исполнения. Получается, сделка заключена, кредитор свои обязательства выполнил, обязательство по возврату есть, но требовать его исполнения нельзя. Договор вроде как есть, но с "замершим" обязательством. Нонсенс! Это нелепая конструкция, наспех сконструированная без малейшего понимания сущности сделок и обязательства.

Во-вторых, стоит заметить, что даже по недействительным сделкам закон, как общее правило, обязывает стороны вернуть все полученное по сделке (двусторонняя реституция). Сторона, получившая материальное благо по недействительной сделке и не вернувшая его другой стороне, рассматривается как необоснованно обогатившееся лицо. Но по рассматриваемому законопроекту заемщик не обязан ничего возвращать банку. Иными словами, кредитор не вправе требовать выплаты по выданному займу не то что вознаграждения, но даже суммы основного долга. Законопроект тем самым легализует неосновательное обогащение должника за счет кредитора. Правовые последствия отсутствия согласия супругов окажутся несоизмеримо тяжелыми для кредитора даже по сравнению с правовыми последствиями признания сделки недействительной.

В-третьих, норма не учитывает те случаи, когда полученный без согласия супруга заемщика кредит фактически все же используется на общие, семейные нужды. Согласно законопроекту даже в этом случае банк лишится права требовать возврата банковского займа. Тогда выходит, что норма направлена уже не на защиту имущественных интересов второго супруга, а на ничем не прикрытое потворство обогащению заемщика и его супруга за чужой счет. Это в высшей степени несправедливо.

На волне популизма

Итак, предложения законопроекта по согласию супругов на получение банковских займов, как и некоторые другие инициативы законопроекта, не продуманы, несправедливы и навредят не только договорной дисциплине в сфере банковского кредитования, но и самим заемщикам. Сами того не ведая, авторы инициативы создают дополнительные затруднения заемщикам и их семьям.

Инициатива не выгодна ни банкам, чьи процессы кредитования придется пересматривать в сторону их утяжеления, ни заемщикам в силу описанных выше обстоятельств и неудобств при получении кредитных продуктов.

Есть надежда, что она не будет поддержана Сенатом.

Иначе в стремлении угодить популистским настроениям законопроектом удастся усложнить жизнь всем, прежде всего самим должникам.