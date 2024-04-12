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Законодательство РК

Кредит только с согласия супругов: к каким последствиям может привести очередное ограничение

кредит, брак, деньги, запрет, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:04 Фото: Freepik
В Казахстане планируется ввести норму, согласно которой банкам и МФО будет запрещено выдавать кредит физлицу без согласия супруга или супруги. Какими последствиями для граждан может обернуться этот запрет, в материале Zakon.kz.

Запрет на получение кредита без согласия жены или мужа в марте 2024 года одобрили депутаты мажилиса. На данный момент проект находится на стадии рассмотрения и поправка пока не принята. Но эксперты уже сейчас видят в ней множество недостатков и даже нарушений.

Одним из поводов ввести новое правило стала лудомания. Кредиты, взятые лудоманом, становятся тяжелым бременем для семейного бюджета, и в том числе способствуют уровню закредитованности, считают законодатели. Поправка, по их мнению, поможет снизить количество ненужных "вредных" кредитов.

Но в чем смысл такого запрета для граждан, не имеющих зависимостей и не склонных бездумно и спонтанно оформлять кредиты?

Что с правами казахстанцев?

Управляющий директор по юридическим вопросам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Назар Рахимов говорит, что норма не обсуждалась с общественностью, она не учитывает позиции экспертов Отдела законодательства Мажилиса Парламента РК, экспертного сообщества, общественности и ограничивает права граждан.

"Права граждан нарушаются, причем весьма существенно, так как размывается подход к личности как к индивидуальности, имеющей самостоятельный доход. При выдаче кредитов оцениваются индивидуальные доходы определенного лица, доходы супруга или супруги не берутся в расчет, поскольку кредит берет лицо, а не семейство". Назар Рахимов

Эксперт предлагает обратить внимание на то, что что брак – это равноправный союз самостоятельных и дееспособных людей, вступать в который разрешается после достижения совершеннолетия.

"Представляется, что норма понизила статус брака до уровня несовершеннолетних и ограниченно дееспособных. Когда для вступления в сделку необходимо согласие родителей, законного представителя, опекуна". Назар Рахимов

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев полагает, что эта норма нарушает конфиденциальность, банковскую тайну, размывает ответственность взаимоотношений. Эксперт уверен, что такие вопросы нельзя привязывать к семейно-бытовым отношениям. Более того, запрет может только добавить еще больше социальных рисков.

"Лудоманы, которые лезли в кредиты ради азартных игр, найдут способ получить кредит. Даже под принуждением он потребует от жены, чтобы она расписалась и дала свое согласие. К каждому лудоману полицейского не приставишь". Арман Бейсембаев

Пространство для мошенничества

Помимо всего прочего, поправка не учитывает особенности внутрисемейных отношений. Состоящие в браке супруги могут находиться на стадии развода, жить в разных странах, работать в отдаленных от населенных пунктов местах, иметь проблемы со здоровьем и быть в тяжелом физическом состоянии. Супруги при таких обстоятельствах попросту не смогут получить кредитные средства даже в критических случаях, например на экстренное лечение.

Назар Рахимов указал, что опасность также представляет норма, согласно которой финансовая организация не вправе требовать возврата кредита и должна списать кредит на убытки, если такой кредит был получен без согласия супруги. Этот нюанс создает очень широкое поле для всякого рода мошеннических схем и незаконных действий со стороны недобросовестных потребителей.

"Во всех случаях возникают существенные риски. Так действительно ли норма призвана защитить имущественные права супругов или же целенаправленно создаются условия для культивирования иждивенческого образа жизни, ущемления кредиторов и разгула мошенничества?". Назар Рахимов

Эксперты заключили, что в настоящий момент в такой норме нет необходимости. Вероятно, должны быть ограничения для граждан, злоупотребляющих азартными играми. Однако в таком случае нужно развивать институт ограничения дееспособности. Такие дела должны рассматриваться судом, и точку в вопросах получения займов должен ставить независимый суд, а не мнение супруга или супруги, уверены эксперты.

В противном случае большинство граждан будут испытывать серьезные затруднения от этого запрета, что может повлечь за собой самые непредсказуемые социальные последствия. В конечном счете, люди могут попросту отказаться от вступления в брак, чтобы не ограничивать себя в получении кредитов. А при худшем сценарии это может привести к росту числа разводов.

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