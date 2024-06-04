Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фишинг и вишинг: несколько правил для защиты от мошенников

Фишинг, вишинг, как уберечься от мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 10:59 Фото: pixabay
Если интернет-мошенники получат персональные данные клиентов финансовых организаций, то они могут с легкостью опустошить их банковские счета и оформить подставные кредиты.

Для того, чтобы секретная информация о платежных карточках и иные конфиденциальные сведения не попали в руки злоумышленников, необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций, которыми с Zakon.kz поделился директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Одна из ловушек, которые расставляют мошенники в Сети – это фишинговые сайты. Злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт. И затем распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес.

Фишинг, вишинг, как уберечься от мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 10:59

Фото: fingramota.kz

Чтобы знать, как бороться с фишинговыми сайтами, необходимо иметь минимальные знания об интернете, его использовании и методах защиты информации. Так, если речь идет об интернет-магазине, к примеру, то убедитесь, что его адрес начинается с https://, а не с http://. Даже если вы не распознали фишинг с первого взгляда, есть простые базовые правила, которые позволяют не угодить в финансовую ловушку. Первое, что должно насторожить, если вы на сайт все-таки прошли, – предложение ввести свои персональные данные, в том числе реквизиты платежных карт, включая CVV-код (трехзначный номер на тыльной стороне карты). Уже на этом этапе нужно остановиться и немедленно покинуть сайт, сменив затем пароль.

Чтобы не попасть на уловки кибермошенников, запомните несколько правил:

  • нигде не указывайте свои персональные данные;
  • обращайте внимание на оформление сайта;
  • проверяйте правильность ссылки в адресной строке;
  • пользуйтесь защищенным соединением https;
  • фильтруйте подозрительные письма;
  • не пользуйтесь открытыми точками доступа Wi-Fi для входа в банковские аккаунты;
  • никому не сообщайте свои конфиденциальные данные: паспортные данные, реквизиты перевода (особенно секретный код из SMS).

Также все чаще мошенники звонят клиентам банков на мобильный телефон и представляются банковскими сотрудниками. Данный вид мошенничества, с использованием телефонной связи, называется вишинг.

При этом злоумышленники грамотно и уверенно изъясняются, используя банковскую терминологию. К примеру, мошенники заявляют, что по платежной карте обнаружены подозрительные операции, и чтобы их "заблокировать", необходимо вбить в систему данные владельца карты: ИИН, номер телефона, к которому привязана карта, номер банковской карты, номер текущего или сберегательного счета.

Когда клиент указывает реквизиты, они просят продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на номер клиента, или набрать его в тоновом режиме на телефоне якобы для блокирования перевода денег. После получения кода мошенники, как правило, меняют номер телефона в интернет-банкинге клиента и выводят деньги со счетов.

Что же делать в такой ситуации?

Правильно будет – закончить разговор, повесив трубку, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию. Желательно также посетить ближайшее отделение банка и написать заявление о попытке совершения мошеннических атак на ваши счета.

Есть регламент действий сотрудников банков, в соответствии с которым они никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом.

Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.

Срочно обращайтесь в свой банк, если:

  • заметили необычную активность на своих счетах;
  • не можете получить удаленный доступ к своим счетам;
  • вашу карту не принимают к обслуживанию.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил позволит уберечь ваши деньги от мошенников. Поделитесь информацией с друзьями и родственниками, чтобы они никогда не попались на уловки мошенников.

Читайте также

Кто из казахстанцев может воспользоваться Европротоколом
Кто из казахстанцев может воспользоваться Европротоколом
Виды вкладов: как извлечь наибольшую выгоду
Виды вкладов: как извлечь наибольшую выгоду
Памятка заемщику: как выстроить конструктивный диалог с коллектором
Памятка заемщику: как выстроить конструктивный диалог с коллектором
Александр Терентьев
Банки Казахстан 2024 год Онлайн-мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: