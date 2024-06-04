Фишинг и вишинг: несколько правил для защиты от мошенников

Если интернет-мошенники получат персональные данные клиентов финансовых организаций, то они могут с легкостью опустошить их банковские счета и оформить подставные кредиты.

Для того, чтобы секретная информация о платежных карточках и иные конфиденциальные сведения не попали в руки злоумышленников, необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций, которыми с Zakon.kz поделился директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Одна из ловушек, которые расставляют мошенники в Сети – это фишинговые сайты. Злоумышленники создают клон популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт. И затем распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес.

Фото: fingramota.kz

Чтобы знать, как бороться с фишинговыми сайтами, необходимо иметь минимальные знания об интернете, его использовании и методах защиты информации. Так, если речь идет об интернет-магазине, к примеру, то убедитесь, что его адрес начинается с https://, а не с http://. Даже если вы не распознали фишинг с первого взгляда, есть простые базовые правила, которые позволяют не угодить в финансовую ловушку. Первое, что должно насторожить, если вы на сайт все-таки прошли, – предложение ввести свои персональные данные, в том числе реквизиты платежных карт, включая CVV-код (трехзначный номер на тыльной стороне карты). Уже на этом этапе нужно остановиться и немедленно покинуть сайт, сменив затем пароль.

Чтобы не попасть на уловки кибермошенников, запомните несколько правил:

нигде не указывайте свои персональные данные;

обращайте внимание на оформление сайта;

проверяйте правильность ссылки в адресной строке;

пользуйтесь защищенным соединением https;

фильтруйте подозрительные письма;

не пользуйтесь открытыми точками доступа Wi-Fi для входа в банковские аккаунты;

никому не сообщайте свои конфиденциальные данные: паспортные данные, реквизиты перевода (особенно секретный код из SMS).

Также все чаще мошенники звонят клиентам банков на мобильный телефон и представляются банковскими сотрудниками. Данный вид мошенничества, с использованием телефонной связи, называется вишинг.

При этом злоумышленники грамотно и уверенно изъясняются, используя банковскую терминологию. К примеру, мошенники заявляют, что по платежной карте обнаружены подозрительные операции, и чтобы их "заблокировать", необходимо вбить в систему данные владельца карты: ИИН, номер телефона, к которому привязана карта, номер банковской карты, номер текущего или сберегательного счета.

Когда клиент указывает реквизиты, они просят продиктовать код из SMS-сообщения, отправленного на номер клиента, или набрать его в тоновом режиме на телефоне якобы для блокирования перевода денег. После получения кода мошенники, как правило, меняют номер телефона в интернет-банкинге клиента и выводят деньги со счетов.

Что же делать в такой ситуации?

Правильно будет – закончить разговор, повесив трубку, и позвонить в обслуживающий банк, чтобы уточнить информацию. Желательно также посетить ближайшее отделение банка и написать заявление о попытке совершения мошеннических атак на ваши счета.

Есть регламент действий сотрудников банков, в соответствии с которым они никогда не звонят первыми клиенту с требованием предоставить данные по карте, либо полученные SMS. Любое общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом.

Если мошенник владеет достаточной информацией о вас, он может от вашего имени покупать товары и услуги, открывать новые счета, переводить деньги или подавать заявки на получение кредитов.

Срочно обращайтесь в свой банк, если:

заметили необычную активность на своих счетах;

не можете получить удаленный доступ к своим счетам;

вашу карту не принимают к обслуживанию.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил позволит уберечь ваши деньги от мошенников. Поделитесь информацией с друзьями и родственниками, чтобы они никогда не попались на уловки мошенников.