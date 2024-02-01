Фишинг и дипфейки: какие новые схемы используют интернет-мошенники
По данным Министерства внутренних дел, за 2023 год в Казахстане зарегистрировали около 21,6 тыс. случаев, связанных с интернет-мошенничеством.
Среди наиболее популярных схем мошенников:
- фишинг;
- обман при совершении покупок в интернете;
- мошенничество с использованием банковских карт;
- финансовые пирамиды;
- дипфейки;
- мошенничество посредством обзвона граждан.
Интернет-мошенничество (фишинг)
Фишинг – вид мошенничества, при котором злоумышленники создают поддельные сайты известных казахстанских банков или предприятий из разных секторов экономики и рассылают от их имени заманчивые предложения о конкурсах, опросах и призах на электронные адреса.
В АРРФР напомнили правила защиты от фишинга:
- в случае перехода на фишинговый сайт нельзя вводить персональные данные;
- установить надежную антивирусную программу, которая не позволит переходить на мошеннические сайты;
- проверять информацию только на официальных сайтах;
- в случае кражи денежных средств обращаться в правоохранительные органы.
Обман при совершении покупок в интернете
По словам директора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александра Терентьева, злоумышленники также могут выступать в роли продавцов или покупателей на торговых площадках и сайтах объявлений. Их цель – перенаправить вас на фишинговый сайт или заставить заплатить по ложным реквизитам. В таком случае все данные, введенные на сайте (пароли, номера банковских карт, паспортные данные), окажутся у злоумышленников.
Советы при совершении покупок в интернете:
- платите только на защищенных страницах;
- установить антивирусную программу против фишинга;
- никому не говорить свой логин и пароль для входа в интернет-банк, а также код подтверждения оплаты;
- завести специальную карту для оплаты покупок в интернете и не держать на ней много денег.
Мошенничество с банковскими картами
Чтобы украсть деньги, мошенникам нужно знать: номер вашей карты, имя и фамилию владельца, срок действия, ПИН-код, код проверки подлинности карты (на обратной стороне), одноразовый пароль (SMS-сообщение для подтверждения платежа). Чтобы добывать нужную информацию, мошенники устанавливают на банкоматы считывающие устройства и видеокамеры.
Как отметил Александр Терентьев, злоумышленником может оказаться даже сотрудник кафе или магазина, который получит доступ к вашей карте хоть на пять секунд.
Советы при совершении банковских операций:
- не совершайте банковские операции через общественный Wi-Fi;
- подключите мобильный банк и SMS-уведомления;
- никому не сообщайте секретный код из SMS;
- не теряйте из виду вашу карту.
Финансовые пирамиды
Финансовые пирамиды маскируются под микрофинансовые организации, инвестиционные и управляющие предприятия, онлайн-казино. Во многих странах, в том числе и в Казахстане, создание финансовых пирамид уголовно наказуемо.
Признаки финансовых пирамид:
- отсутствие лицензии АРРФР;
- обещания гарантированного сверхдохода;
- отсутствие у компании собственных основных средств и активов;
- предварительные взносы;
- размытые формулировки об инвестиционной деятельности.
Дипфейки
Мошенники, используя технологию "дипфейк", подделывают видеоизображения граждан и использует их для прохождения первичной биометрической идентификации. Далее мошенники выводят денежные средства на специальный счет и даже оформляют на имя жертвы кредиты. Жертвы такого преступления узнают о задолженности значительно позже, как правило, после просрочки по кредиту.
Советы от агентства:
- не передавайте никому и не оставляйте под залог свои документы;
- не публикуйте в соцсетях фотографии своих документов, персональную информацию;
- не разговаривайте по видеосвязи с незнакомыми номерами через мессенджеры.
Мошенничество посредством обзвона граждан
Этот вид мошенничества с элементами социальной инженерии направлен на кражу личной информации граждан по телефону. Мошенники, используя SIP-телефонию, которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых учреждений, звонят гражданам от имени сотрудников банков или правоохранительных органов.
Советы по противодействию телефонным мошенникам:
- если вам звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и пугает мошенническими атаками на ваш счет, просит оформить "зеркальный" кредит или снять деньги через банкомат, сразу завершите разговор;
- позвоните в колл-центр банка, чтобы перепроверить информацию и заблокировать банковскую карточку;
- никому не сообщайте свои персональные данные и реквизиты карточки.
В АРРФР напомнили, что в первом полугодии 2024 года на базе Казахстанского центра межбанковских платежей Национального банка появится антифрод-центр для финансового рынка, где будут аккумулировать всю информацию о подозрительных лицах и типологиях мошеннических операций, что позволит превентивно блокировать любые операции мошенников.
Кроме того, сегодня казахстанцам уже доступен добровольный запрет на получение кредитов в банках и МФО – "Стоп-кредит". Его запустили, чтобы помочь гражданам защититься от кредитных мошенников при потере документов, выезде за границу или других обстоятельствах.
Ранее казахстанцам рассказали, как распознавать дипфейки в интернете.