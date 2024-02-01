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Фишинг и дипфейки: какие новые схемы используют интернет-мошенники

Какие новые уловки используют онлайн-мошенники в Казахстане Фото: freepik
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана рассказали, какие схемы используют интернет-мошенники и как не попасться на их уловки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел, за 2023 год в Казахстане зарегистрировали около 21,6 тыс. случаев, связанных с интернет-мошенничеством.

Среди наиболее популярных схем мошенников:

  • фишинг;
  • обман при совершении покупок в интернете;
  • мошенничество с использованием банковских карт;
  • финансовые пирамиды;
  • дипфейки;
  • мошенничество посредством обзвона граждан.

Интернет-мошенничество (фишинг)

Фишинг – вид мошенничества, при котором злоумышленники создают поддельные сайты известных казахстанских банков или предприятий из разных секторов экономики и рассылают от их имени заманчивые предложения о конкурсах, опросах и призах на электронные адреса.

В АРРФР напомнили правила защиты от фишинга:

  • в случае перехода на фишинговый сайт нельзя вводить персональные данные;
  • установить надежную антивирусную программу, которая не позволит переходить на мошеннические сайты;
  • проверять информацию только на официальных сайтах;
  • в случае кражи денежных средств обращаться в правоохранительные органы.

Обман при совершении покупок в интернете

По словам директора Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александра Терентьева, злоумышленники также могут выступать в роли продавцов или покупателей на торговых площадках и сайтах объявлений. Их цель – перенаправить вас на фишинговый сайт или заставить заплатить по ложным реквизитам. В таком случае все данные, введенные на сайте (пароли, номера банковских карт, паспортные данные), окажутся у злоумышленников.

Советы при совершении покупок в интернете:

  • платите только на защищенных страницах;
  • установить антивирусную программу против фишинга;
  • никому не говорить свой логин и пароль для входа в интернет-банк, а также код подтверждения оплаты;
  • завести специальную карту для оплаты покупок в интернете и не держать на ней много денег.

Мошенничество с банковскими картами

Чтобы украсть деньги, мошенникам нужно знать: номер вашей карты, имя и фамилию владельца, срок действия, ПИН-код, код проверки подлинности карты (на обратной стороне), одноразовый пароль (SMS-сообщение для подтверждения платежа). Чтобы добывать нужную информацию, мошенники устанавливают на банкоматы считывающие устройства и видеокамеры.

Как отметил Александр Терентьев, злоумышленником может оказаться даже сотрудник кафе или магазина, который получит доступ к вашей карте хоть на пять секунд.

Советы при совершении банковских операций:

  • не совершайте банковские операции через общественный Wi-Fi;
  • подключите мобильный банк и SMS-уведомления;
  • никому не сообщайте секретный код из SMS;
  • не теряйте из виду вашу карту.

Финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды маскируются под микрофинансовые организации, инвестиционные и управляющие предприятия, онлайн-казино. Во многих странах, в том числе и в Казахстане, создание финансовых пирамид уголовно наказуемо.

Признаки финансовых пирамид:

  • отсутствие лицензии АРРФР;
  • обещания гарантированного сверхдохода;
  • отсутствие у компании собственных основных средств и активов;
  • предварительные взносы;
  • размытые формулировки об инвестиционной деятельности.

Дипфейки

Мошенники, используя технологию "дипфейк", подделывают видеоизображения граждан и использует их для прохождения первичной биометрической идентификации. Далее мошенники выводят денежные средства на специальный счет и даже оформляют на имя жертвы кредиты. Жертвы такого преступления узнают о задолженности значительно позже, как правило, после просрочки по кредиту.

Советы от агентства:

  • не передавайте никому и не оставляйте под залог свои документы;
  • не публикуйте в соцсетях фотографии своих документов, персональную информацию;
  • не разговаривайте по видеосвязи с незнакомыми номерами через мессенджеры.

Мошенничество посредством обзвона граждан

Этот вид мошенничества с элементами социальной инженерии направлен на кражу личной информации граждан по телефону. Мошенники, используя SIP-телефонию, которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых учреждений, звонят гражданам от имени сотрудников банков или правоохранительных органов.

Советы по противодействию телефонным мошенникам:

  • если вам звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и пугает мошенническими атаками на ваш счет, просит оформить "зеркальный" кредит или снять деньги через банкомат, сразу завершите разговор;
  • позвоните в колл-центр банка, чтобы перепроверить информацию и заблокировать банковскую карточку;
  • никому не сообщайте свои персональные данные и реквизиты карточки.

В АРРФР напомнили, что в первом полугодии 2024 года на базе Казахстанского центра межбанковских платежей Национального банка появится антифрод-центр для финансового рынка, где будут аккумулировать всю информацию о подозрительных лицах и типологиях мошеннических операций, что позволит превентивно блокировать любые операции мошенников.

Кроме того, сегодня казахстанцам уже доступен добровольный запрет на получение кредитов в банках и МФО – "Стоп-кредит". Его запустили, чтобы помочь гражданам защититься от кредитных мошенников при потере документов, выезде за границу или других обстоятельствах.

Ранее казахстанцам рассказали, как распознавать дипфейки в интернете.

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