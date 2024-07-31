Председатель Комитета госдоходов о всеобщем декларировании в Казахстане

Поэтапное всеобщее декларирование введено в Казахстане с 1 января 2021 года. Об основных его задачах рассказал председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев.

Основной задачей всеобщего декларирования является:

обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики;

создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц и снижение уровня коррупции и теневой экономики.

Как инструмент налогового контроля реальных доходов населения и противодействия теневой экономике и коррупции в Казахстане внедрено всеобщее декларирование в четыре этапа.

Важно отметить, что на постсоветском пространстве СНГ Республика Казахстан является передовой в этой сфере. Первые результаты ожидаем после введения всех этапов всеобщего декларирования.

В систему всеобщего декларирования войдет около 13 млн человек. На сегодня уже вошли госслужащие и лица, приравненные к ним, работники бюджетных организаций и квазигосударственного сектора, а также их супруги. Это более 2,7 млн человек.

В этом году декларацию должны представить представители бизнеса (руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели) и их супруги, которые зарегистрированы в уполномоченных органах на 1 января 2024 года (это порядка 2,4 млн ФЛ).

В 2025 году всеобщее декларирование охватит остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Планируется охватить более 7,9 млн физических лиц.

Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении двух форм деклараций: "входная" декларация об активах и обязательствах (форма 250.00), которая сдается один раз, и декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), которая будет являться ежегодной.

В декларации об активах и обязательствах (форма 250) необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации целесообразно проверить наличие своих активов и обязательств в Казахстане по следующим сайтам:

по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;

по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz, https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;

по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;

по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu.

Также следует:

при желании оценить у независимого оценщика имущество, стоимость единицы которой составляет более 1000 МРП (3,5 млн тенге) по состоянию на 31.12.2023 года;

заверить договора займов у нотариусов, по которым факт передачи денег осуществлен до 31.12.2023 года.

Нотариально удостоверить нужно до момента подачи первоначальной декларации, так как отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации и дополнительная декларация в данном случае не предусмотрена (пп. 7) п. 5. ст. 211 НК).

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) вправе направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.

Напомню, что срок представления декларации об активах и обязательствах – до 15 сентября 2024 года.

Физические лица при заполнении "входной" декларации указывают недвижимость и транспорт, зарегистрированные в Казахстане. Это делать не нужно, поскольку эти сведения КГД получает от уполномоченных органов.

В ежегодной декларации о доходах и имуществе (формы 270.00) неверно определяют доход, подлежащий обложению самостоятельно. Это доход в виде прироста стоимости при реализации имущества, доход от сдачи в аренду имущества. Также допускают ошибку при исчислении ИПН.

В случае неверно заполненной декларации физическое лицо может отозвать декларацию и представить верную, если срок представления декларации еще не истек.

Либо в случае некорректного заполнения физическое лицо вправе самостоятельно откорректировать ранее представленную декларацию путем сдачи дополнительной декларации.

Следует отметить, что декларированием будет охвачен практически каждый гражданин, владеющий имуществом на территории Казахстана и за его пределами. Налоговый контроль в рамках всеобщего декларирования заключается в сопоставлении расходов с доходами физического лица. Так, если физическое лицо не задекларирует свои доходы, то при приобретении дорогостоящего имущества стоимость такого имущества будет признаваться доходом, подлежащим налогообложению, и будет облагаться индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%.

Декларацию легко и просто представить в электронном виде через web-портал Комитета государственных доходов "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), moldir.qoldau.kz, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile, HALYK, ЦентрКредитБанк, Kaspi (ЭЦП ключ не требуется, можно представить с помощью СМС-пароля).

Кроме того, декларацию можно представить на бумажном носителе в органы государственных доходов в явочном порядке, ЦОН либо по почте заказным письмом.

В завершении отмечу, что в целях массового разъяснения порядка декларирования функционирует Контакт-центр КГД на основе многоканальной системы Единого контакт центра 1414/3. В 222 районных УГД ежедневно работают консультационные центры.

Организована разъяснительная работа на рынках, в торговых центрах, кинотеатрах через радиооповещение, видеоролики, личное консультирование, вебинары, семинары, интервью для СМИ, размещение пресс-релизов на интернет-ресурсах и социальной сети ОГД.

Председатель Комитета госдоходов МФ РК Жандос Дуйсембиев